На Марсе обнаружена гигантская древняя пирамида
На фотоснимках планеты Марс обнаружена гигантская древняя пирамида. Об открытии на своем официальном сайте заявил уфолог из Тайваня Скотт Уоринг.
По утверждениям эксперта, сегодня он сумел отыскать на снимках Марса пирамиду с тремя гранями, имеющую одну сторону гладкую, а остальные две достаточно сильно разрушившиеся. Ученый также рассказал, что помимо главной находки ему удалось обнаружить поблизости с пирамидой большое количество других не менее уникальных древних сооружений.
Тайванский уфолог подчеркнул, что пирамиды найдены в множестве мест практически на всех континентах Земли. Доказано, что все они были воздвигнуты примерно в один период времени. Разгадывая загадку появления пирамид, ученые пришли к теории, что они были построены для того, чтобы рядом с ними селились религиозные группы населения.
По утверждениям эксперта, сегодня он сумел отыскать на снимках Марса пирамиду с тремя гранями, имеющую одну сторону гладкую, а остальные две достаточно сильно разрушившиеся. Ученый также рассказал, что помимо главной находки ему удалось обнаружить поблизости с пирамидой большое количество других не менее уникальных древних сооружений.
Тайванский уфолог подчеркнул, что пирамиды найдены в множестве мест практически на всех континентах Земли. Доказано, что все они были воздвигнуты примерно в один период времени. Разгадывая загадку появления пирамид, ученые пришли к теории, что они были построены для того, чтобы рядом с ними селились религиозные группы населения.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:00