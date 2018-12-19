На Марсе обнаружена гигантская древняя пирамида





По утверждениям эксперта, сегодня он сумел отыскать на снимках Марса пирамиду с тремя гранями, имеющую одну сторону гладкую, а остальные две достаточно сильно разрушившиеся. Ученый также рассказал, что помимо главной находки ему удалось обнаружить поблизости с пирамидой большое количество других не менее уникальных древних сооружений.Тайванский уфолог подчеркнул, что пирамиды найдены в множестве мест практически на всех континентах Земли. Доказано, что все они были воздвигнуты примерно в один период времени. Разгадывая загадку появления пирамид, ученые пришли к теории, что они были построены для того, чтобы рядом с ними селились религиозные группы населения.