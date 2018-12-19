Юлианна Караулова призналась, что всегда поправляется после отпуска





Юлианна Караулова всегда выглядит практически идеально. Многие ее преданные поклонники спрашивают, как она поддерживает свою фигуру. Недавно исполнительница призналась, что она даже думать не может о диетах. Также Юлианна Караулова сообщила, что повода для того, чтобы срочно ограничивать себя в еде, у нее еще не было. Певица отметила, что после отпуска она постоянно поправляется на 3 или даже 4 килограмма. Но ей удается весьма быстро вернуть былую форму. Помогает Юлианне Карауловой сбросить набранный вес только активные занятия спортом.Также знаменитость призналась, что по утрам она может кушать хлеб и сладости, при этом не набирая лишний вес. Последний раз она употребляет пищу за 4 часа до сна. Ведь она уверена, что кушать перед сном очень вредно.