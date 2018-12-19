Врач рассказала о правильном поведении во время холодов





Московский врач предупредила, что горячий чай лучше не пить перед тем, как выходить на улицу в мороз. Борисова пояснила, что чай увеличивает кровообращение, а это в условиях пониженных температур ускоряет потерю собственного тепла.Врач также не рекомендует курить на морозе. Оказывается, эта пагубная привычка приводит к уменьшению циркуляции крови, повышая риск обморожения конечностей.По словам Светланы Борисовой, укутываться в одежду, а именно в шарф, также не имеет смысла. Более того, это может принести еще больший вред здоровью. Шарф пропитывается паром, который выходит изо рта, в результате на нем появляется корка льда. Врач советует во время морозов дышать исключительно носом, объясняя это тем, что вдыхаемый через нос воздух успевает нагреваться в носовой полости.