Врач рассказала о правильном поведении во время холодов
Светлана Борисова – врач общей практики из столичной поликлиники рассказала представителям средств массовой информации, как лучше пережить холода. Оказывается, нельзя пить горячий чай, укутываться и курить во время мороза.
Московский врач предупредила, что горячий чай лучше не пить перед тем, как выходить на улицу в мороз. Борисова пояснила, что чай увеличивает кровообращение, а это в условиях пониженных температур ускоряет потерю собственного тепла.
Врач также не рекомендует курить на морозе. Оказывается, эта пагубная привычка приводит к уменьшению циркуляции крови, повышая риск обморожения конечностей.
По словам Светланы Борисовой, укутываться в одежду, а именно в шарф, также не имеет смысла. Более того, это может принести еще больший вред здоровью. Шарф пропитывается паром, который выходит изо рта, в результате на нем появляется корка льда. Врач советует во время морозов дышать исключительно носом, объясняя это тем, что вдыхаемый через нос воздух успевает нагреваться в носовой полости.
Московский врач предупредила, что горячий чай лучше не пить перед тем, как выходить на улицу в мороз. Борисова пояснила, что чай увеличивает кровообращение, а это в условиях пониженных температур ускоряет потерю собственного тепла.
Врач также не рекомендует курить на морозе. Оказывается, эта пагубная привычка приводит к уменьшению циркуляции крови, повышая риск обморожения конечностей.
По словам Светланы Борисовой, укутываться в одежду, а именно в шарф, также не имеет смысла. Более того, это может принести еще больший вред здоровью. Шарф пропитывается паром, который выходит изо рта, в результате на нем появляется корка льда. Врач советует во время морозов дышать исключительно носом, объясняя это тем, что вдыхаемый через нос воздух успевает нагреваться в носовой полости.
Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 08:47