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Врач рассказала о правильном поведении во время холодов

Светлана Борисова – врач общей практики из столичной поликлиники рассказала представителям средств массовой информации, как лучше пережить холода. Оказывается, нельзя пить горячий чай, укутываться и курить во время мороза.

Врач рассказала о правильном поведении во время холодов

Московский врач предупредила, что горячий чай лучше не пить перед тем, как выходить на улицу в мороз. Борисова пояснила, что чай увеличивает кровообращение, а это в условиях пониженных температур ускоряет потерю собственного тепла.

Врач также не рекомендует курить на морозе. Оказывается, эта пагубная привычка приводит к уменьшению циркуляции крови, повышая риск обморожения конечностей.

По словам Светланы Борисовой, укутываться в одежду, а именно в шарф, также не имеет смысла. Более того, это может принести еще больший вред здоровью. Шарф пропитывается паром, который выходит изо рта, в результате на нем появляется корка льда. Врач советует во время морозов дышать исключительно носом, объясняя это тем, что вдыхаемый через нос воздух успевает нагреваться в носовой полости.



 
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Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 08:47

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