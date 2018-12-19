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ФСК «Лидер» предлагает покупателям уникальную опцию при покупке жилья

Финансово-строительная корпорация «Лидер» вновь удивляет своих клиентов интересными нововведениями. Теперь в подмосковном UP-квартале «Римский» можно приобрести меблированные квартиры.

ФСК «Лидер» предлагает покупателям уникальную опцию при покупке жилья

Одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с кухонной мебелью доступны в 3 и 5 корпусах квартала. Проект реализуется в сотрудничестве с компанией Mr.Doors, разработавшей специальный дизайн кухонных гарнитуров под планировку квартир ЖК. Покупатели могут выбрать кухни стоимостью от 106 тысяч рублей из трех доступных стилистических вариантов – современный комфорт, современный комфорт-плюс и классика комфорт-плюс.

Интересно также то, что цена гарнитура будет включена в стоимость квадратных метров, а значит на эту сумму также будет распространяться ипотечный кредит. Это делает покупку очень привлекательной, ведь ставки по ипотечным кредитам существенно ниже ставок по потребительским, которые обычно и выдаются на приобретение мебели.

Стоимость квартир начинается с 3,79 млн рублей.

Коммерческий директор корпорации «Лидер» Ольга Тумайкина рассказывает изданию «Вести Подмосковья»: «Опция, которой раньше могли воспользоваться только покупатели элитной недвижимости, стала очень популярной на наших проектах. Клиентам нравится, что это предложение помогает экономить деньги на обустройство жилья, ведь мебель теперь можно приобрести, используя не потребительский, а ипотечный кредит. Первым проектом, в котором в 2017 году стартовали продажи квартир с мебелью, был московский ЖК «Поколение».



 
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Экономика
Добавил: admin Сегодня, 06:59

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