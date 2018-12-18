Составлен рейтинг городов с самыми высокими новогодними елками в России
Аналитики, представляющие агентство ТурСтат, составили рейтинг городов с самыми высокими новогодними елками в России. Первым в топе расположен Красноярск, а высота лесной красавицы достигает 55 метров.
Авторы рейтинга расположили на втором и третьем местах такие города, как Уфа и Тула с 32-метровыми праздничными деревьями. В пятерке лидеров удалось оказаться и Тюмени, где высота елки равна 30 метрам. В Иркутске рост новогодней ёлки достигает 27,5 метра.
Как сообщают "Народные новости", аналитики не могли не включить российскую столицу с 27-метровой главной елкой страны, а также Воронеж, где длина "нарядной" составляет 26 метров. Последние позиции специалистам пришлось отдать Самаре, Санкт-Петербургу и Ставрополю. В нынешнем году высота их елок не превысила 25 метров.
Авторы рейтинга расположили на втором и третьем местах такие города, как Уфа и Тула с 32-метровыми праздничными деревьями. В пятерке лидеров удалось оказаться и Тюмени, где высота елки равна 30 метрам. В Иркутске рост новогодней ёлки достигает 27,5 метра.
Как сообщают "Народные новости", аналитики не могли не включить российскую столицу с 27-метровой главной елкой страны, а также Воронеж, где длина "нарядной" составляет 26 метров. Последние позиции специалистам пришлось отдать Самаре, Санкт-Петербургу и Ставрополю. В нынешнем году высота их елок не превысила 25 метров.
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:34