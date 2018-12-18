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В Санкт-Петербурге на выставке показали популярное огнестрельное оружие Российской Федерации

В Санкт-Петербурге в комплексе «Сестрорецкий рубеж» прошла выставка огнестрельного оружия. Были представлены гранатомет «Пламя» (использовался во время войны в Афганистане), снайперская винтовка Драгунова и знаменитый пулемет Михаила Калашникова.

В Санкт-Петербурге на выставке показали популярное огнестрельное оружие Российской Федерации

Выставку могли посетить все желающие, а также там присутствовали воспитанники патриотического движения «Юнармия», созданное под патронажем министра обороны России Сергея Шойгу. Вниманию посетителей также был представлен стреляющий нож. Его можно зарядить одним зарядом, а расстояние его бесшумного выстрела достигает 25 метров. Все экспонаты посетители могли подержать в руках и даже нажать на курок.

Как сообщает портал "ПолитЭксперт", на выставке можно было увидеть радиостанции с разной мощностью и рации. А чтобы гости ушли с мероприятия не голодными, их накормили гречкой, сваренной на полевой кухне, а также напоили горячим чаем.



 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:28

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