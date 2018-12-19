Дочь олигарха Зияда Мансирова Диана вышла замуж

Недавно один из крупнейших олигархов, занимающийся нефтяным бизнесом, основатель холдинга «Стройгазконсалтинг» Зияд Мансиоров выдал замуж свою восемнадцатилетнюю дочь от первого брака Диану. Регистрация бракосочетания прошла в ЗАГСе одного из самых богатых поселков Московской области - Барвихи.По информации издательства Super, для невесты предложение выйти замуж стало настоящей неожиданностью. Избранник девушки финансист Ростик Багиров пригласил Диану в ее любимый ресторан. Во время романтического ужина Ростик подарил любимой кольцо с внушительным бриллиантом. Несмотря на то, что в тот момент Диане было только семнадцать лет, это не помешало ей сразу же согласится на предложение руки и сердца.