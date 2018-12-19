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Обнародованы снимки обновленной Skoda Superb без камуфляжа

В Сети появились снимки обновлённого автомобиля Skoda Superb. Дизайн не претерпел существенных изменений, однако обзавелся гибридной установкой.

Обнародованы снимки обновленной Skoda Superb без камуфляжа

Чешский ресурс Auto опубликовал в Сети снимок обновлённого автомобиля Skoda Superb без камуфляжного покрытия. Фото сделано во время тестирования на автотрассе. Отмечено, автомобиль не претерпел значительных изменений по части дизайна. В настоящий момент не известно содержимое салона, однако эксперты предполагают, что в нём также мало что изменится по сравнению со старшей моделью за исключением обновлённой мультимедийной системы.

В ходе обновления Skoda Superb оснастили гибридной установкой с бензиновым двигателем на 150 лошадиных сил и TSI электромотор мощностью 95 л.с. Заявлено, что на электротяге автомобиль способен преодолеть дистанцию в 70 км.

Релиз Skoda Superb ожидается на российских рынках в 2019 году.



 
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Авто
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 03:00

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