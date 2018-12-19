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Мила Кунис и Эштон Кутчер предпочитают делать покупки без детей

Звездную пару американских актеров Милу Кунис и Эштона Кутчера заметили папарацци в Лос-Анжелесе во время шопинга. По информации зарубежных средств массовой информации, знаменитости предпочитают делать покупки без детей.

Мила Кунис и Эштон Кутчер предпочитают делать покупки без детей

Недавно влюбленная пара была замечена на улицах Лос-Анжелеса без наследников, знаменитости решили провести время наедине во время похода по магазинам. Для прогулки Мила одела свитер зеленого цвета, синие джинсы и ботинки. Эштон выбрал джемпер черного цвета, синие джинсы и бейсболку в тон джемпера.

Американская актриса с украинскими корнями достаточно быстро построила профессиональную карьеру, однако свою личную жизнь Миле Кунис пришлось строить длительное время. После неприятного расставания с актером Маколеем Калкиным актриса весной 2012 года начала встречаться с Эштоном Кутчером. А в 2015 году звездная пара узаконила свои отношения. Перед свадьбой в 2014 году у пары родилась дочь Уайетт Изабель Кутчер, а в 2016 году - сын Димитрий Портвуд Кутчер.

В одном из интервью Кунис рассказала, что несмотря на плотный съемочный график, который лишает ее времени для родных, она изо всех сил старается воспитывать детей самостоятельно, но конечно, все равно приходится обращаться за помощью к няням.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 00:00

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