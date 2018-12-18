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У внедорожника Force Gurkha появилась новая версия – Xtreme

Автомобильная компания Force Motors выпустила новую версию внедорожника Force Gurkha. Новая версия автомобиля получила название Xtreme.
У внедорожника Force Gurkha появилась новая версия – Xtreme

Одно из последних обновлений внесло включает в себя изменения, которые значительно снизили спрос на автомобиль. Таким образом, во внедорожнике появилась независимая передняя подвеска, а вместо рессор – пружина. Данные изменения значительно повлияли на характеристики машины. По этой причине специально для самых требовательных потребителей компания Force Motors и провела разработку версии Xtreme.

В новой версии внедорожника сохранилась пружинная подвеска, но вместе с этим дорожный просвет в машине вырос сразу на 2 сантиметра и 10 миллиметров, угол въезда был увеличен на 5 градусов, угол съезда – на 13 градусов, а угол рампы - на 6.

Заметим, что Gurkha Xtreme выходит только в короткой трехдверной версии, а также у новой модели появилась возможность преодоления брода глубиной до 55 сантиметров и ресурс подъема на высоту с крутизной в 40 градусов.

Учитывая то, что данный автомобиль внешне - это успешное сочетание Mercedes G-Class и Land Rover Defender, то неудивительно, что в новой модели силовая установка была заменена лицензированным двигателем Mercedess OM611.

Также на данный момент известна стоимость новой версии, и она составляет около 18400 долларов.



 
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Авто
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:00

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