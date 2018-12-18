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Израиль достроил космический корабль для полёта на Луну

Израиль достроил космический корабль "Берешит" для полёта на Луну в составе ракеты-носителя SpaseX. На спутник Земли отправят капсулу времени с Торой и информацией о еврейской культуре.

Израиль достроил космический корабль для полёта на Луну

Идо Антеби, будучи руководителем проекта Space IL, сообщил о завершающих работах над ракетой "Берешит", которая полетит к Луне через две недели. Космический аппарат достроили, он прошёл все тесты и вскоре будет доставлен на мыс Канаверал для запуска. "Берешит" приземлится на Луну возле места высадки американских "Аполлона 17" и "Аполлона 15".

Последним важным компонентом, который оставят на борту, будет капсула времени в виде цифрового диска с различными данными об истории и культуре еврейского народа. Носитель может выдержать пребывание в открытом космосе, а загружен на него текст Торы, декларации независимости Израиля, гимн страны, информация о литературе, науке и искусстве, а также детские рисунки.

Израиль достроил космический корабль для полёта на Луну

Учёные рассчитывают, что капсула проведёт в сохранности на Луне несколько десятилетий, после чего другой корабль заберёт её обратно на Землю. Кроме того, на спутнике проведут исследования, такие как измерение его магнитного поля. Пока точная дата вылета не назначена. Отметим, что "Берешит" на иврите означает "Книга бытия".



 
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Наука / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:53

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