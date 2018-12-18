Эксперимент Ocean Cleanup по очистке океана от пластика завершился неудачей





Инициатором создания системы Ocean Cleanup стал 24-летний изобретатель из Нидерландов Боян Слат. Установка состоит из 600-метровой линии гибких балок U-образной формы и трехметровой сети. Последняя находится под водой и собирает пластик в специальные скопления. Затем эти контейнеры поднимают и вывозят с помощью судов.Компания The Ocean Cleanup привлекла 30 млн долларов с помощью благотворительных организаций, а также краудфандингового финансирования. Но система, движущаяся за счет энергии солнечных батарей, оказалась очень медленной, и задержать пластик в таком темпе не представляется возможным.Руководитель The Ocean Cleanup сообщил, что во вторник инженеры прибудут на место испытаний и расширят барьер, что позволит системе осуществлять очистку, передвигаясь быстрее.