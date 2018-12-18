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Эксперимент Ocean Cleanup по очистке океана от пластика завершился неудачей

Эксперимент Ocean Cleanup по очистке океана, стартовавший в начале сентября 2018 года, завершился полной неудачей. Система, разработанная для сбора пластика, движется очень медленно, а это не позволяет собирать мусор.

Эксперимент Ocean Cleanup по очистке океана от пластика завершился неудачей

Инициатором создания системы Ocean Cleanup стал 24-летний изобретатель из Нидерландов Боян Слат. Установка состоит из 600-метровой линии гибких балок U-образной формы и трехметровой сети. Последняя находится под водой и собирает пластик в специальные скопления. Затем эти контейнеры поднимают и вывозят с помощью судов.

Компания The Ocean Cleanup привлекла 30 млн долларов с помощью благотворительных организаций, а также краудфандингового финансирования. Но система, движущаяся за счет энергии солнечных батарей, оказалась очень медленной, и задержать пластик в таком темпе не представляется возможным.

Руководитель The Ocean Cleanup сообщил, что во вторник инженеры прибудут на место испытаний и расширят барьер, что позволит системе осуществлять очистку, передвигаясь быстрее.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:42

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