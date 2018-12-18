Космическое сообщество Galaktika обозначило планы по строительству города на орбите
18 декабря 2018 года запланирован запуск платформы Galaktika. Космическое сообщество обозначило планы по строительству первого города на орбите.
Проект Galaktika является совместной работой международных инженеров, позволяющей интернет-пользователям получать доступ к актуальной информации о космическом пространстве и технологиях, а также самим поучаствовать в создании города EFIR на орбите Земли. Данным проектом заинтересованы крупные инвесторы, намеревающиеся вложить в него уже порядка 1,3 млн. долларов.
Строится космический город по модульному принципу. Запуск первого модуля состоится в 2035 году. Помимо этого, прототип орбитального города собираются построить в Сингапуре в 2022 году.
По словам главы платформы «Галактика» Алии Прокофьевой, люди со всего мира объединены идеей реализации глобальной международной миссии. Она подчеркивает, что главной целью миссии является помощь жителям Земли в переходе на высшую ступень сознания и понимания космических законов. В апреле 2019 года запланированы тренинги и семинары для участников сообщества.
Проект Galaktika является совместной работой международных инженеров, позволяющей интернет-пользователям получать доступ к актуальной информации о космическом пространстве и технологиях, а также самим поучаствовать в создании города EFIR на орбите Земли. Данным проектом заинтересованы крупные инвесторы, намеревающиеся вложить в него уже порядка 1,3 млн. долларов.
Строится космический город по модульному принципу. Запуск первого модуля состоится в 2035 году. Помимо этого, прототип орбитального города собираются построить в Сингапуре в 2022 году.
По словам главы платформы «Галактика» Алии Прокофьевой, люди со всего мира объединены идеей реализации глобальной международной миссии. Она подчеркивает, что главной целью миссии является помощь жителям Земли в переходе на высшую ступень сознания и понимания космических законов. В апреле 2019 года запланированы тренинги и семинары для участников сообщества.
Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 18:29