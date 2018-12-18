Космическое сообщество Galaktika обозначило планы по строительству города на орбите





Проект Galaktika является совместной работой международных инженеров, позволяющей интернет-пользователям получать доступ к актуальной информации о космическом пространстве и технологиях, а также самим поучаствовать в создании города EFIR на орбите Земли. Данным проектом заинтересованы крупные инвесторы, намеревающиеся вложить в него уже порядка 1,3 млн. долларов.Строится космический город по модульному принципу. Запуск первого модуля состоится в 2035 году. Помимо этого, прототип орбитального города собираются построить в Сингапуре в 2022 году.По словам главы платформы «Галактика» Алии Прокофьевой, люди со всего мира объединены идеей реализации глобальной международной миссии. Она подчеркивает, что главной целью миссии является помощь жителям Земли в переходе на высшую ступень сознания и понимания космических законов. В апреле 2019 года запланированы тренинги и семинары для участников сообщества.