СК Калуги возбудил уголовное дело после обнаружения младенца на морозе





Лилия Мошкова, будучи старшим помощником руководителя главного управления СК РФ в Калуге, сообщила о возбуждении дела против жительницы города, оставившей младенца на морозе в 13 градусов. Статья, по которой могут осудить преступницу, связана с покушением на убийство новорождённого ребёнка матерью.Нашли девочку 17 декабря возле мусорных контейнеров на улице Дарвина. Прохожий отогрел младенца под курткой, а затем передал медикам. На данный момент ребёнок находится под присмотром в перинатральном центре.Получившая переохлаждение девочка в стабильном состоянии, и её жизни ничего не угрожает. Появилась на свет новорождённая с весом 2,9 кг и ростом 50 см.На улице ребёнка оставили спустя три часа после родов. Следователи собираются взять образец ДНК, чтобы раскрыть личность матери младенца. Правоохранительные органы продолжают выяснение обстоятельств происшествия.