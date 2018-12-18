СК Калуги возбудил уголовное дело после обнаружения младенца на морозе
Следком Калуги открыл уголовное дело после обнаружения младенца на морозе возле мусорных баков. Матери ребёнка грозит наказание по статье 106 УК РФ.
Лилия Мошкова, будучи старшим помощником руководителя главного управления СК РФ в Калуге, сообщила о возбуждении дела против жительницы города, оставившей младенца на морозе в 13 градусов. Статья, по которой могут осудить преступницу, связана с покушением на убийство новорождённого ребёнка матерью.
Нашли девочку 17 декабря возле мусорных контейнеров на улице Дарвина. Прохожий отогрел младенца под курткой, а затем передал медикам. На данный момент ребёнок находится под присмотром в перинатральном центре.
Получившая переохлаждение девочка в стабильном состоянии, и её жизни ничего не угрожает. Появилась на свет новорождённая с весом 2,9 кг и ростом 50 см.
На улице ребёнка оставили спустя три часа после родов. Следователи собираются взять образец ДНК, чтобы раскрыть личность матери младенца. Правоохранительные органы продолжают выяснение обстоятельств происшествия.
Лилия Мошкова, будучи старшим помощником руководителя главного управления СК РФ в Калуге, сообщила о возбуждении дела против жительницы города, оставившей младенца на морозе в 13 градусов. Статья, по которой могут осудить преступницу, связана с покушением на убийство новорождённого ребёнка матерью.
Нашли девочку 17 декабря возле мусорных контейнеров на улице Дарвина. Прохожий отогрел младенца под курткой, а затем передал медикам. На данный момент ребёнок находится под присмотром в перинатральном центре.
Получившая переохлаждение девочка в стабильном состоянии, и её жизни ничего не угрожает. Появилась на свет новорождённая с весом 2,9 кг и ростом 50 см.
На улице ребёнка оставили спустя три часа после родов. Следователи собираются взять образец ДНК, чтобы раскрыть личность матери младенца. Правоохранительные органы продолжают выяснение обстоятельств происшествия.
Происшествия
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:10