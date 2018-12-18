АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Звезды шоубизнеса, родившие детей в юном возрасте
EUR 75.38 USD 66.62
Курс валют на 18.12.2018

СК Калуги возбудил уголовное дело после обнаружения младенца на морозе

Следком Калуги открыл уголовное дело после обнаружения младенца на морозе возле мусорных баков. Матери ребёнка грозит наказание по статье 106 УК РФ.

СК Калуги возбудил уголовное дело после обнаружения младенца на морозе

Лилия Мошкова, будучи старшим помощником руководителя главного управления СК РФ в Калуге, сообщила о возбуждении дела против жительницы города, оставившей младенца на морозе в 13 градусов. Статья, по которой могут осудить преступницу, связана с покушением на убийство новорождённого ребёнка матерью.

Нашли девочку 17 декабря возле мусорных контейнеров на улице Дарвина. Прохожий отогрел младенца под курткой, а затем передал медикам. На данный момент ребёнок находится под присмотром в перинатральном центре.

Получившая переохлаждение девочка в стабильном состоянии, и её жизни ничего не угрожает. Появилась на свет новорождённая с весом 2,9 кг и ростом 50 см.

На улице ребёнка оставили спустя три часа после родов. Следователи собираются взять образец ДНК, чтобы раскрыть личность матери младенца. Правоохранительные органы продолжают выяснение обстоятельств происшествия.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"ЭкзоМарс-2020" займется поисками следов жизни на
Валерий Блюменкранц отказался от двух девушек,
HTC представит производительный смартфон для
Звезда "Дома-2" Иван Барзиков заявил, что это он
СК Калуги возбудил уголовное дело после
Звезда "Дома-2" Алёна Рапунцель сказала, что ей
Борис Корчевников признался в чувствах к актрисе
В России в 2019 году заработают бесконтактные
Влад Кадони обидел своим высказыванием Ольгу
Обновление Android 9.0 Pie для Moto Z3 выйдет до
Санта Клаус приготовил подарки Владимиру Путину и
Ученые: Депрессия и беспокойство повышают риск
Элина Камирен показала нового бойфренда
Четырехколесный ховербайк Lazareth LMV представят
Бывшая жена звезды «Дома-2» Алессандро Матераццо
Эксперт Госдумы Вадим Манукян поддержал
В Минобороны сравнили военные расходы России и
«Тольяттиазот» строит перевалочный комплекс
Ольга Бузова удивила интерьером своей квартиры
Дженнифер Энистон в интервью рассказала, как жила
Бывший инженер NASA изобрёл бомбу с блёстками для
Выяснилось, почему под Рождество у северных
Сын Анфисы Чеховой помогает ей подбирать одежду
Звезда "Битвы экстрасенсов" Мэрилин Керро
Дочь неизлечимо больной Маргариты Тереховой
Миллионер из Китая разбросал с крыши 100
LG выпустит сворачивающийся в трубочку телевизор
Renault увеличила продажи в России на 6%
Ученые назвали оптимизм средством от болезней
Супруга Наташи Королёвой Сергея Глушко
Просмотреть все новости