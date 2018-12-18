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В России в 2019 году заработают бесконтактные платежи по карте «Мир»

Уже в 2019 году в России заработают бесконтактные платежи по карте «Мир». О том, что система Mir Pay, скорее всего, начнет функционировать совсем скоро, представителям средств массовой информации сообщил Владимир Комлев, глава Национальной системы платежных карт.

В России в 2019 году заработают бесконтактные платежи по карте «Мир»

По информации главы НСПК, большинство банков в стране подключены к проверке работоспособности системы.

Предполагается, что советы по улучшению работы системы будут поступать от клиентов банка. На данный момент в эксперимент вступили четыре банка: Россельхозбанк, МКБ, банк «Центринвест» и Уральский банк реконструкции и развития.

Глава Национальной системы платежных карт также сообщил, что в ближайшее время к эксперименту присоединяться такие банки, как «СМП Банк», банк «Россия» и РНКБ. Он заметил, что бесконтактные платежи сначала начнут работать на базе системы Android, после чего распространятся и на другие операционные системы.



 
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Экономика
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:00

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