В России в 2019 году заработают бесконтактные платежи по карте «Мир»
Уже в 2019 году в России заработают бесконтактные платежи по карте «Мир». О том, что система Mir Pay, скорее всего, начнет функционировать совсем скоро, представителям средств массовой информации сообщил Владимир Комлев, глава Национальной системы платежных карт.
По информации главы НСПК, большинство банков в стране подключены к проверке работоспособности системы.
Предполагается, что советы по улучшению работы системы будут поступать от клиентов банка. На данный момент в эксперимент вступили четыре банка: Россельхозбанк, МКБ, банк «Центринвест» и Уральский банк реконструкции и развития.
Глава Национальной системы платежных карт также сообщил, что в ближайшее время к эксперименту присоединяться такие банки, как «СМП Банк», банк «Россия» и РНКБ. Он заметил, что бесконтактные платежи сначала начнут работать на базе системы Android, после чего распространятся и на другие операционные системы.
По информации главы НСПК, большинство банков в стране подключены к проверке работоспособности системы.
Предполагается, что советы по улучшению работы системы будут поступать от клиентов банка. На данный момент в эксперимент вступили четыре банка: Россельхозбанк, МКБ, банк «Центринвест» и Уральский банк реконструкции и развития.
Глава Национальной системы платежных карт также сообщил, что в ближайшее время к эксперименту присоединяться такие банки, как «СМП Банк», банк «Россия» и РНКБ. Он заметил, что бесконтактные платежи сначала начнут работать на базе системы Android, после чего распространятся и на другие операционные системы.
Экономика
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:00