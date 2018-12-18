В России в 2019 году заработают бесконтактные платежи по карте «Мир»





По информации главы НСПК, большинство банков в стране подключены к проверке работоспособности системы.Предполагается, что советы по улучшению работы системы будут поступать от клиентов банка. На данный момент в эксперимент вступили четыре банка: Россельхозбанк, МКБ, банк «Центринвест» и Уральский банк реконструкции и развития.Глава Национальной системы платежных карт также сообщил, что в ближайшее время к эксперименту присоединяться такие банки, как «СМП Банк», банк «Россия» и РНКБ. Он заметил, что бесконтактные платежи сначала начнут работать на базе системы Android, после чего распространятся и на другие операционные системы.