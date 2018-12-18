«Тольяттиазот» строит перевалочный комплекс аммиака в порту Тамань





Как отметил Петр Орджоникидзе, который возглавляет совет директоров «Тольяттиазот», новый комплекс необходим предприятию для снижения логистических и транзитных затрат при экспорте аммиака в зарубежные морские порты. Также благодаря терминалу, расположенному в Тамани, часть грузов будет переведена на железную дорогу с действующего аммиакопровода. Данный проект предусматривает инвестиции в размере 14 миллиардов рублей. При этом, как отметил Петр Орджоникидзе, бюджетных вливаний нет.Предложение «Тольяттиазота» уже утверждено руководством Федерального агентства морского транспорта. На сегодняшний день основной объем химических грузов отгружается с помощью аммиакопровода сообщением Тольятти - Одесса. По словам Петра Орджоникидзе, новый терминал позволит перенаправить потоки карбамида и аммиака в порт с зарубежья. Два года назад Владимир Путин отдал поручение о проектировании ответвления для действующего трубопровода. Оно должно было располагаться на территории Воронежской области. Такое решение было принято из-за несогласия с условиями, выставленными украинской стороной. Кремль не устраивала стоимость перекачки, которая за пару лет выросла в три раза.Строительство терминала будет производиться в рамках реализации проекта по созданию порта Тамань, который входит в госпрограмму РФ до 2021 года. Предусматривается, что мощность комплекса составит 5 миллионов тонн ежегодно. Из них 3 миллиона будет приходиться на аммиак, а остальные 2 миллиона на карбамид. Поэтому потребность «Тольяттиазота» в перевалочных мощностях отпадет. Во время строительных работ будут созданы гидротехнический комплекс, который сможет принимать суда до 50 тысяч тонн, береговой и вспомогательный комплекс, а также строение для инфраструктурных сооружений.Руководителем проекта по созданию морского порта, расположенного в Тамани, является Михаил Тараскин. По его словам, «Тольяттиазот» сможет доставлять химическую продукцию к комплексу с помощью железной дороги или благодаря частичной эксплуатации российского аммиакопровода. Руководство предприятия рассчитывает на то, что другие отечественные производители также начнут пользоваться услугами первого в РФ перевалочного комплекса.«Тольяттиазот» является единственным в мире химическим заводом, который способен ежегодно производить до 33 миллионов тонн аммиака. Продукция предприятия экспортируется в 120 государств. При этом, доля экспорта составляет 85% от общего количества выпущенной продукции. Завод находится в десятке самых крупных производителей мира.По словам российских экспертов, предприятие «Тольяттиазот» соблюдает все необходимые требования при перевозке опасного химического груза. Специалисты завода регулярно проводят мониторинг акватории морского порта, который находится в эпицентре строительства ново комплекса. При этом, на анализы берутся донные осадки, сама вода и ее обитатели. По словам Лидии Болговой, которая заведут Новороссийским научно-исследовательским центром, негативных влияний, оказываемых на окружающую среду, обнаружено не было. Завод ни раз не получал предписания согласно российском законодательству, так как все экологические требования были выполнены. Поэтому есть все основания полагать, что руководство нового перевалочного комплекса будет строго придерживаться всех норм при транспортировке химически опасных грузов, таких как аммиак и карбамид.