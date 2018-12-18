Звезда "Битвы экстрасенсов" Мэрилин Керро встретилась с бывшим бойфрендом в финале программы

Ясновидящие повстречались вновь на съемочной площадке нового 19 сезона популярного телепроекта. В российскую столицу эстонская ведунья прилетела со своим новым избранником Марком Александром Хансаном, а вот медиум Шепс посетил студию "Битвы экстрасенсов" без спутницы.В настоящий момент экстрасенс Мэрилин Керро проживает в Эстонии вместе с годовалым сыном и семьей. Ясновидящая чувствует себя счастливой вместе с возлюбленным и утверждает, что сразу поняла - это её судьба. Она призналась, что сначала Марка Александра заметили подруги, а потом и сама Керро обратила на него внимание. Уже тогда телезвезда была уверена, что они станут прекрасной парой.