В Башкирии злоумышленники срубили ель с могилы главного архитектора





По словам сотрудников МВД, возраст срубленной ели составляет 25 лет. Нарушители собирались установить ее в центре площади микрорайона Строймаш, где в субботу открылся новогодний городок, но в связи со скандалом, дерево просто бросили рядом с забором. Сейчас в рамках дела о самовольной вырубке кладбищенской ели полиция занимается установлением личности злоумышленников.В пресс-службе мэрии города Стерлитамак подтвердили, что в субботу в честь Нового года в удаленных микрорайонах Строймаш и Шахтау открылись праздничные городки. Жителей Строймаша лично поздравил глава администрации Альберт Шайхутдинов. Организацией праздников в микрорайоне занимался подростковый клуб «Причал». В новогоднем городке был залит каток и построены ледяные горки.