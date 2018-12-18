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В Башкирии злоумышленники срубили ель с могилы главного архитектора

В Башкирии полиция разыскивает злоумышленников, спиливших с могилы главного архитектора Стерлитамака живую ель. Они собирались установить ее на площади микрорайона Строймаш, но сейчас срубленное дерево лежит возле забора, которым обнесен новогодний городок.

В Башкирии злоумышленники срубили ель с могилы главного архитектора

По словам сотрудников МВД, возраст срубленной ели составляет 25 лет. Нарушители собирались установить ее в центре площади микрорайона Строймаш, где в субботу открылся новогодний городок, но в связи со скандалом, дерево просто бросили рядом с забором. Сейчас в рамках дела о самовольной вырубке кладбищенской ели полиция занимается установлением личности злоумышленников.

В пресс-службе мэрии города Стерлитамак подтвердили, что в субботу в честь Нового года в удаленных микрорайонах Строймаш и Шахтау открылись праздничные городки. Жителей Строймаша лично поздравил глава администрации Альберт Шайхутдинов. Организацией праздников в микрорайоне занимался подростковый клуб «Причал». В новогоднем городке был залит каток и построены ледяные горки.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:59

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