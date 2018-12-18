В Башкирии злоумышленники срубили ель с могилы главного архитектора
В Башкирии полиция разыскивает злоумышленников, спиливших с могилы главного архитектора Стерлитамака живую ель. Они собирались установить ее на площади микрорайона Строймаш, но сейчас срубленное дерево лежит возле забора, которым обнесен новогодний городок.
По словам сотрудников МВД, возраст срубленной ели составляет 25 лет. Нарушители собирались установить ее в центре площади микрорайона Строймаш, где в субботу открылся новогодний городок, но в связи со скандалом, дерево просто бросили рядом с забором. Сейчас в рамках дела о самовольной вырубке кладбищенской ели полиция занимается установлением личности злоумышленников.
В пресс-службе мэрии города Стерлитамак подтвердили, что в субботу в честь Нового года в удаленных микрорайонах Строймаш и Шахтау открылись праздничные городки. Жителей Строймаша лично поздравил глава администрации Альберт Шайхутдинов. Организацией праздников в микрорайоне занимался подростковый клуб «Причал». В новогоднем городке был залит каток и построены ледяные горки.
По словам сотрудников МВД, возраст срубленной ели составляет 25 лет. Нарушители собирались установить ее в центре площади микрорайона Строймаш, где в субботу открылся новогодний городок, но в связи со скандалом, дерево просто бросили рядом с забором. Сейчас в рамках дела о самовольной вырубке кладбищенской ели полиция занимается установлением личности злоумышленников.
В пресс-службе мэрии города Стерлитамак подтвердили, что в субботу в честь Нового года в удаленных микрорайонах Строймаш и Шахтау открылись праздничные городки. Жителей Строймаша лично поздравил глава администрации Альберт Шайхутдинов. Организацией праздников в микрорайоне занимался подростковый клуб «Причал». В новогоднем городке был залит каток и построены ледяные горки.
Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:59