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Экс-участница «Дома-2» Элина Камирен заявила, что в чем-то понимает так называемых «содержанок»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Элина Камирен заявила, что слово «содержанка» у нее ассоциируется с состоянием овоща, поэтому она относится к этому явлению весьма двусмысленно.

На днях Элина дала очередное интервью, в котором была затронута тема так называемых «содержанок». И Камирен с удовольствием поспешила ответить, что думает по этому поводу.

Экс-участница «Дома-2» Элина Камирен заявила, что в чем-то понимает так называемых «содержанок»

По словам экс-участницы «Дома-2», слово «содержанка» у нее всегда связывалось с девушками, которые ведут себя, как овощ. Впрочем, если мужчина полностью предоставляет своей любимой женщине все то, в чем она нуждается и при этом позволяет ей еще и развивать себя, как личность, то Элина всегда была «за» такие отношения.

«А почему нет?» - поинтересовалась Камирен у журналистов.

Экс-участница «Дома-2» Элина Камирен заявила, что в чем-то понимает так называемых «содержанок»

Выяснилось, что участница «Дома-2» знает много таких примеров. Однако она никогда не выступала «за» истории, в которых, к примеру, красивая девушка пользуется своим богатым бойфрендом. Поклонник целиком и полностью оплачивает все капризы красавицы, а она при этом только пользуется его состоянием, но ничем не занимается, никак не развивается, а просто медленно «деградирует».

На слова Элины тут же отреагировали многочисленные ее недоброжелатели, которые один за другим принялись указывать ей на то, что она как раз и является вот той «содержанкой», которая только использует богатство своих ухажеров в личных целях, а после просто меняет старого любовника на нового и побогаче.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:12

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