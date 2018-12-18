Экс-участница «Дома-2» Элина Камирен заявила, что в чем-то понимает так называемых «содержанок»

«А почему нет?» - поинтересовалась Камирен у журналистов.





На днях Элина дала очередное интервью, в котором была затронута тема так называемых «содержанок». И Камирен с удовольствием поспешила ответить, что думает по этому поводу.По словам экс-участницы «Дома-2», слово «содержанка» у нее всегда связывалось с девушками, которые ведут себя, как овощ. Впрочем, если мужчина полностью предоставляет своей любимой женщине все то, в чем она нуждается и при этом позволяет ей еще и развивать себя, как личность, то Элина всегда была «за» такие отношения.Выяснилось, что участница «Дома-2» знает много таких примеров. Однако она никогда не выступала «за» истории, в которых, к примеру, красивая девушка пользуется своим богатым бойфрендом. Поклонник целиком и полностью оплачивает все капризы красавицы, а она при этом только пользуется его состоянием, но ничем не занимается, никак не развивается, а просто медленно «деградирует».На слова Элины тут же отреагировали многочисленные ее недоброжелатели, которые один за другим принялись указывать ей на то, что она как раз и является вот той «содержанкой», которая только использует богатство своих ухажеров в личных целях, а после просто меняет старого любовника на нового и побогаче.