Экс-участница «Дома-2» Элина Камирен заявила, что в чем-то понимает так называемых «содержанок»
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Элина Камирен заявила, что слово «содержанка» у нее ассоциируется с состоянием овоща, поэтому она относится к этому явлению весьма двусмысленно.
На днях Элина дала очередное интервью, в котором была затронута тема так называемых «содержанок». И Камирен с удовольствием поспешила ответить, что думает по этому поводу.
По словам экс-участницы «Дома-2», слово «содержанка» у нее всегда связывалось с девушками, которые ведут себя, как овощ. Впрочем, если мужчина полностью предоставляет своей любимой женщине все то, в чем она нуждается и при этом позволяет ей еще и развивать себя, как личность, то Элина всегда была «за» такие отношения.
Выяснилось, что участница «Дома-2» знает много таких примеров. Однако она никогда не выступала «за» истории, в которых, к примеру, красивая девушка пользуется своим богатым бойфрендом. Поклонник целиком и полностью оплачивает все капризы красавицы, а она при этом только пользуется его состоянием, но ничем не занимается, никак не развивается, а просто медленно «деградирует».
На слова Элины тут же отреагировали многочисленные ее недоброжелатели, которые один за другим принялись указывать ей на то, что она как раз и является вот той «содержанкой», которая только использует богатство своих ухажеров в личных целях, а после просто меняет старого любовника на нового и побогаче.
На днях Элина дала очередное интервью, в котором была затронута тема так называемых «содержанок». И Камирен с удовольствием поспешила ответить, что думает по этому поводу.
По словам экс-участницы «Дома-2», слово «содержанка» у нее всегда связывалось с девушками, которые ведут себя, как овощ. Впрочем, если мужчина полностью предоставляет своей любимой женщине все то, в чем она нуждается и при этом позволяет ей еще и развивать себя, как личность, то Элина всегда была «за» такие отношения.
«А почему нет?» - поинтересовалась Камирен у журналистов.
Выяснилось, что участница «Дома-2» знает много таких примеров. Однако она никогда не выступала «за» истории, в которых, к примеру, красивая девушка пользуется своим богатым бойфрендом. Поклонник целиком и полностью оплачивает все капризы красавицы, а она при этом только пользуется его состоянием, но ничем не занимается, никак не развивается, а просто медленно «деградирует».
На слова Элины тут же отреагировали многочисленные ее недоброжелатели, которые один за другим принялись указывать ей на то, что она как раз и является вот той «содержанкой», которая только использует богатство своих ухажеров в личных целях, а после просто меняет старого любовника на нового и побогаче.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:12