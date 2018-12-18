Звезда сериала "Саша + Маша" Елена Бирюкова после встречи с маньяком боится таксистов
Российская актриса театра и кино, ставшая популярной благодаря роли в сериале «Саша + Маша», Елена Бирюкова в одном из интервью призналась, что после встречи с маньяком боится таксистов. История эта произошла много лет назад, но ещё долгое время актриса боялась ездить с неизвестными водителями, не сообщив знакомым приметы машины и таксиста.
Елена Бирюкова – успешная актриса, счастливая супруга и мама. Со своим третьим гражданским мужем, ювелиром Ильёй Хорошиловым, они воспитывают 20-летнюю дочь Елены от предыдущих отношений и 6-летнюю общую дочь Аглаю. Сейчас семья готовится к долгожданному новоселью в загородный дом за МКАДом, который приобрели совсем недавно.
Актриса признаётся, жизнь в «каменных джунглях» не даёт ощущения свободы и комфорта, поэтому они долгое время мечтали о небольшом, но собственном жилье за пределами мегаполиса. Семья много времени провела в поисках подходящих вариантов и, наконец, нашла дом своей мечты. Новогодние праздники Елена Бирюкова с мужем и дочерьми планируют провести уже в новоприобретённом доме.
Звезда сериала «Саша + Маша» недавно поделилась одним из своих страхов. После произошедшей несколько лет назад встречи с маньяком Елена до сих пор боится садиться в незнакомые автомобили. Она радуется тому, что уже несколько лет имеет собственный транспорт, и ей не часто приходится пользоваться услугами такси. А раньше ей приходилось не только вызывать машину, но и обзванивать родных и друзей, сообщая номер машины и приметы водителя.
По прошествии многих лет история уже не воспринимается столь трагично, тем не менее, страх всё равно присутствует. Бирюкова на собственном примере учит своих девочек быть осторожнее и не доверять незнакомцам.
Елена Бирюкова – успешная актриса, счастливая супруга и мама. Со своим третьим гражданским мужем, ювелиром Ильёй Хорошиловым, они воспитывают 20-летнюю дочь Елены от предыдущих отношений и 6-летнюю общую дочь Аглаю. Сейчас семья готовится к долгожданному новоселью в загородный дом за МКАДом, который приобрели совсем недавно.
Актриса признаётся, жизнь в «каменных джунглях» не даёт ощущения свободы и комфорта, поэтому они долгое время мечтали о небольшом, но собственном жилье за пределами мегаполиса. Семья много времени провела в поисках подходящих вариантов и, наконец, нашла дом своей мечты. Новогодние праздники Елена Бирюкова с мужем и дочерьми планируют провести уже в новоприобретённом доме.
Звезда сериала «Саша + Маша» недавно поделилась одним из своих страхов. После произошедшей несколько лет назад встречи с маньяком Елена до сих пор боится садиться в незнакомые автомобили. Она радуется тому, что уже несколько лет имеет собственный транспорт, и ей не часто приходится пользоваться услугами такси. А раньше ей приходилось не только вызывать машину, но и обзванивать родных и друзей, сообщая номер машины и приметы водителя.
По прошествии многих лет история уже не воспринимается столь трагично, тем не менее, страх всё равно присутствует. Бирюкова на собственном примере учит своих девочек быть осторожнее и не доверять незнакомцам.