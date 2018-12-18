Муж Бородиной Курбан Омаров прокомментировал детскую фотографию жены

«А Бородина вообще поняла, что Омаров ее своим комментарием унизил? Или она и это готова принимать? Мало того, что Курбан не работает и живет за счет, так еще теперь и оскорблять публично начал.. Кошмар!» - прокомментировала высказывания Курбана одна из подписчиц его супруги.

Несколько часов назад Ксения разместила у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой она продемонстрировала какой была в детстве.На снимке маленькая Бородина сидит на красном пуфике и держит у себя на коленях обезьянку. Телезнаменитость поспешила подчеркнуть, что точно не может сказать, в каком году была сделана фотография, но предполагает, что это примерно 1989 год.Муж Ксении вновь одним из первых оставил комментарий под свежей публикацией звезды. Курбан Омаров указал на то, что, когда смотрит на этот кадр, может точно сказать лишь одно – их общая дочка Теона очень сильно похожа на папу.Нужно сказать, что на высказывания супруга Бородиной тут же отреагировали недоброжелатели ведущей «Дома-2», которые принялись заявлять, что таким способом Омаров явно хотел оскорбить жену.К слову, некоторые поклонники Бородиной вспомнили поверье, что когда дочь похожа на отца, она в будущем будет очень счастливой.