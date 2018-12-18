Украинец не позволил властям Николаева снести памятник Ленину
Власти украинского города Николаев не смогли снести памятник Ленину, поскольку тот стоит на частной территории. По словам главы Заводской районной администрации Виктора Дмитрука, собственник пожелал оставить памятник на своей земле, поэтому сейчас ищутся способы, которые позволят снести монумент, не нарушая действующего законодательства.
С 2015 года после подписания президентом Украины Петром Порошенко закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов на Украине» в стране начали демонтировать памятники советским деятелям, а также переименовывать улицы, названные в их честь. Таким образом, был обнаружен монумент Ленина на улице Спортивная, 13 в Николаеве.
Однако, как отметил Дмитрук, сделать ничего со статуей невозможно, поскольку стоит он на территории, принадлежавшей ранее пансионату «Коммунар». Собственник говорит, что это его владения, поэтому никакие работы по демонтажу на этой территории невозможны.
С 2015 года после подписания президентом Украины Петром Порошенко закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов на Украине» в стране начали демонтировать памятники советским деятелям, а также переименовывать улицы, названные в их честь. Таким образом, был обнаружен монумент Ленина на улице Спортивная, 13 в Николаеве.
Однако, как отметил Дмитрук, сделать ничего со статуей невозможно, поскольку стоит он на территории, принадлежавшей ранее пансионату «Коммунар». Собственник говорит, что это его владения, поэтому никакие работы по демонтажу на этой территории невозможны.
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:35