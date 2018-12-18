Украинец не позволил властям Николаева снести памятник Ленину





С 2015 года после подписания президентом Украины Петром Порошенко закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов на Украине» в стране начали демонтировать памятники советским деятелям, а также переименовывать улицы, названные в их честь. Таким образом, был обнаружен монумент Ленина на улице Спортивная, 13 в Николаеве.Однако, как отметил Дмитрук, сделать ничего со статуей невозможно, поскольку стоит он на территории, принадлежавшей ранее пансионату «Коммунар». Собственник говорит, что это его владения, поэтому никакие работы по демонтажу на этой территории невозможны.