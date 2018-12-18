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Лена Миро жестко раскритиковала Эдгарда Запашного за его жалобу на Cirque du Solei

Популярный российский блогер Лена Миро (Елена Мироненко) написала в Livejournal гневный пост в адрес известного дрессировщика Эдгарда Запашного, назвав его «стукачом» и «удивительной души идиотом». Гнев блогера вызван жалобой дрессировщика Президенту РФ на Cirque du Solei.

Лена Миро жестко раскритиковала Эдгарда Запашного за его жалобу на Cirque du Solei

Лена Миро особо не стеснялась в выражении своих эмоций, вызванных поступком Запашного. Она обвинила дрессировщика в плохом обращении с животными, показном патриотизме и «стукачестве».

Дрессировщик Эдгард Запашный написал жалобу Владимиру Путину, в которой пишет, в России достаточно своих талантливых цирковых артистов и не стоит приглашать цирки из-за рубежа, в частности, Cirque du Solei. В рамках вводимых другими странами санкций - это по меньшей мере непатриотично, да и стоит дать свободу развития отечественным циркам.

Лена Миро жестко раскритиковала Эдгарда Запашного за его жалобу на Cirque du Solei

Блогера Лену Миро не на шутку «зацепила» подобная жалоба. В своём блоге она обвиняет Запашного в неискренности, мол, лечился в Германии, и это было нормально, о санкциях никто и не вспоминал. То же самое и относительно гаджетов, одежды и многого другого. Миро сомневается, что дрессировщик пользуется отечественным телефоном или носит одежду от отечественного производителя. Так же блогер акцентировала внимание на отношении к животным. По её мнению, цирк должен показывать необычные человеческие возможности, а не издеваться над содержащимися в неволе хищниками, как бы красиво не расписывались условия их содержания.

Завершила свой пост Миро на той же эмоциональной ноте, назвав Эдгарда Запашного жадным, наглым и глупым.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:57

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