Лена Миро жестко раскритиковала Эдгарда Запашного за его жалобу на Cirque du Solei
Популярный российский блогер Лена Миро (Елена Мироненко) написала в Livejournal гневный пост в адрес известного дрессировщика Эдгарда Запашного, назвав его «стукачом» и «удивительной души идиотом». Гнев блогера вызван жалобой дрессировщика Президенту РФ на Cirque du Solei.
Лена Миро особо не стеснялась в выражении своих эмоций, вызванных поступком Запашного. Она обвинила дрессировщика в плохом обращении с животными, показном патриотизме и «стукачестве».
Дрессировщик Эдгард Запашный написал жалобу Владимиру Путину, в которой пишет, в России достаточно своих талантливых цирковых артистов и не стоит приглашать цирки из-за рубежа, в частности, Cirque du Solei. В рамках вводимых другими странами санкций - это по меньшей мере непатриотично, да и стоит дать свободу развития отечественным циркам.
Блогера Лену Миро не на шутку «зацепила» подобная жалоба. В своём блоге она обвиняет Запашного в неискренности, мол, лечился в Германии, и это было нормально, о санкциях никто и не вспоминал. То же самое и относительно гаджетов, одежды и многого другого. Миро сомневается, что дрессировщик пользуется отечественным телефоном или носит одежду от отечественного производителя. Так же блогер акцентировала внимание на отношении к животным. По её мнению, цирк должен показывать необычные человеческие возможности, а не издеваться над содержащимися в неволе хищниками, как бы красиво не расписывались условия их содержания.
Завершила свой пост Миро на той же эмоциональной ноте, назвав Эдгарда Запашного жадным, наглым и глупым.
Лена Миро особо не стеснялась в выражении своих эмоций, вызванных поступком Запашного. Она обвинила дрессировщика в плохом обращении с животными, показном патриотизме и «стукачестве».
Дрессировщик Эдгард Запашный написал жалобу Владимиру Путину, в которой пишет, в России достаточно своих талантливых цирковых артистов и не стоит приглашать цирки из-за рубежа, в частности, Cirque du Solei. В рамках вводимых другими странами санкций - это по меньшей мере непатриотично, да и стоит дать свободу развития отечественным циркам.
Блогера Лену Миро не на шутку «зацепила» подобная жалоба. В своём блоге она обвиняет Запашного в неискренности, мол, лечился в Германии, и это было нормально, о санкциях никто и не вспоминал. То же самое и относительно гаджетов, одежды и многого другого. Миро сомневается, что дрессировщик пользуется отечественным телефоном или носит одежду от отечественного производителя. Так же блогер акцентировала внимание на отношении к животным. По её мнению, цирк должен показывать необычные человеческие возможности, а не издеваться над содержащимися в неволе хищниками, как бы красиво не расписывались условия их содержания.
Завершила свой пост Миро на той же эмоциональной ноте, назвав Эдгарда Запашного жадным, наглым и глупым.