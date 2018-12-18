Появилось реалистичное изображение Nissan GT-R следующего поколения
Художник создал реалистичное изображение спортивных автомобилей Nissan GT-R нового поколения. Множество поклонников японского производителя с нетерпением ждут анонса нового спорткара, но покажут его скорее всего только в 2020 году или даже позднее.
Многие дизайнеры, включая Эноха Габриэля Гонсалеса, создавшего реалистичное изображение спорткара, пытаются предугадать, как будет выглядеть следующее поколение Nissan GT-R. И их работы только подогревают интерес к будущей новинке.
Так, на рендере Гонсалеса можно увидеть, что спортивный автомобиль сочетает в себе элементы Nissan Concept 2020 Vision Gran Turismo, Italdesign GT-R50 и GT-R. Передняя решетка радиатора выполнена в форме шестигранника, а угловатые фары автомобиля подчеркивают его спортивный характер. Помимо этого, художник установил светодиодные вставки на передних крыльях Nissan GT-R. Однако как на самом деле будет выглядеть инновационный спорткар, покажет только время.
Многие дизайнеры, включая Эноха Габриэля Гонсалеса, создавшего реалистичное изображение спорткара, пытаются предугадать, как будет выглядеть следующее поколение Nissan GT-R. И их работы только подогревают интерес к будущей новинке.
Так, на рендере Гонсалеса можно увидеть, что спортивный автомобиль сочетает в себе элементы Nissan Concept 2020 Vision Gran Turismo, Italdesign GT-R50 и GT-R. Передняя решетка радиатора выполнена в форме шестигранника, а угловатые фары автомобиля подчеркивают его спортивный характер. Помимо этого, художник установил светодиодные вставки на передних крыльях Nissan GT-R. Однако как на самом деле будет выглядеть инновационный спорткар, покажет только время.
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:52