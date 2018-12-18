Появилось реалистичное изображение Nissan GT-R следующего поколения





Многие дизайнеры, включая Эноха Габриэля Гонсалеса, создавшего реалистичное изображение спорткара, пытаются предугадать, как будет выглядеть следующее поколение Nissan GT-R. И их работы только подогревают интерес к будущей новинке.Так, на рендере Гонсалеса можно увидеть, что спортивный автомобиль сочетает в себе элементы Nissan Concept 2020 Vision Gran Turismo, Italdesign GT-R50 и GT-R. Передняя решетка радиатора выполнена в форме шестигранника, а угловатые фары автомобиля подчеркивают его спортивный характер. Помимо этого, художник установил светодиодные вставки на передних крыльях Nissan GT-R. Однако как на самом деле будет выглядеть инновационный спорткар, покажет только время.