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Появилось реалистичное изображение Nissan GT-R следующего поколения

Художник создал реалистичное изображение спортивных автомобилей Nissan GT-R нового поколения. Множество поклонников японского производителя с нетерпением ждут анонса нового спорткара, но покажут его скорее всего только в 2020 году или даже позднее.

Появилось реалистичное изображение Nissan GT-R следующего поколения

Многие дизайнеры, включая Эноха Габриэля Гонсалеса, создавшего реалистичное изображение спорткара, пытаются предугадать, как будет выглядеть следующее поколение Nissan GT-R. И их работы только подогревают интерес к будущей новинке.

Так, на рендере Гонсалеса можно увидеть, что спортивный автомобиль сочетает в себе элементы Nissan Concept 2020 Vision Gran Turismo, Italdesign GT-R50 и GT-R. Передняя решетка радиатора выполнена в форме шестигранника, а угловатые фары автомобиля подчеркивают его спортивный характер. Помимо этого, художник установил светодиодные вставки на передних крыльях Nissan GT-R. Однако как на самом деле будет выглядеть инновационный спорткар, покажет только время.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:52

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