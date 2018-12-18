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"Откуда ты такой красивый": Максим Галкин подшутил над Филиппом Киркоровым

Максим Галкин обнародовал в Instagram новое видео и показал своим подписчикам, в каком красочном виде заявился к нему в гости король отечественного шоу-биза Филипп Киркоров.

"Откуда ты такой красивый": Максим Галкин подшутил над Филиппом Киркоровым

«Откуда ты такой красивый?» - с нотками иронии, но абсолютно серьезно вопрошает юморист, обращаясь к бывшему супругу своей жены.

В ответ Киркоров в ярких красках описывает, что он только что сходил на показ последнего фильма «Елки». А объясняя свой внешний вид, певец заявил, что подобного образа требовал дресс-код, означенный в приглашении.

Что касается наряда, который был выбран Филиппом Киркоровым для посещения «Елок», то многие сочли его весьма вычурным и специфичным. Сочетание бейсболки и сверкающей короны, джинсовой куртки с ярким принтом и разноцветных «мехов» вызвало противоречивые ассоциации.

«Вам надо вместе сниматься...в тех же Ёлках!!!», - заявил один из фолловеров, восхищенный непосредственностью Галкина и Киркорова.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:31

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