"Откуда ты такой красивый": Максим Галкин подшутил над Филиппом Киркоровым

«Вам надо вместе сниматься...в тех же Ёлках!!!», - заявил один из фолловеров, восхищенный непосредственностью Галкина и Киркорова.



Максим Галкин обнародовал в Instagram новое видео и показал своим подписчикам, в каком красочном виде заявился к нему в гости король отечественного шоу-биза Филипп Киркоров.«Откуда ты такой красивый?» - с нотками иронии, но абсолютно серьезно вопрошает юморист, обращаясь к бывшему супругу своей жены.В ответ Киркоров в ярких красках описывает, что он только что сходил на показ последнего фильма «Елки». А объясняя свой внешний вид, певец заявил, что подобного образа требовал дресс-код, означенный в приглашении.Что касается наряда, который был выбран Филиппом Киркоровым для посещения «Елок», то многие сочли его весьма вычурным и специфичным. Сочетание бейсболки и сверкающей короны, джинсовой куртки с ярким принтом и разноцветных «мехов» вызвало противоречивые ассоциации.