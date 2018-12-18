Сегодня отрывается Музей счастья в Смоленском кремле





В музее вниманию зрителей будут представлены настоящие бытовые предметы, датируемые концом 19 и серединой 20 веков. Современные технологии дадут возможность в полной мере погрузиться в прошлое и увидеть культуру региона во всей красе. Музей может предложить будущим жениху и невесте сыграть свою свадьбу в духе Смоленских традиций.Каждый ярус посвящен определенной тематике, например, первый матери-земле, как символу женского начала, второй огню – символу мужского начала, третий покажет годовой цикл жизни человека со всеми праздничными обрядами.Владимир Мединский направил средства в поддержку развития проекта, которые ранее были выделены ему в качестве гонорара за постановку пьесы в Малом театре по мотивам его романа.