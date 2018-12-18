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Сегодня отрывается Музей счастья в Смоленском кремле

Сегодня в Смоленске состоится открытие Музея счастья "Смоленские украсы". Экспозиция будет поделена на три яруса, каждый из которых символизирует традиционную культуру и историю Смоленской земли. На развитие данного проекта министр культуры РФ Владимир Мединский выделил 1 млн рублей.

Сегодня отрывается Музей счастья в Смоленском кремле

В музее вниманию зрителей будут представлены настоящие бытовые предметы, датируемые концом 19 и серединой 20 веков. Современные технологии дадут возможность в полной мере погрузиться в прошлое и увидеть культуру региона во всей красе. Музей может предложить будущим жениху и невесте сыграть свою свадьбу в духе Смоленских традиций.

Каждый ярус посвящен определенной тематике, например, первый матери-земле, как символу женского начала, второй огню – символу мужского начала, третий покажет годовой цикл жизни человека со всеми праздничными обрядами.

Владимир Мединский направил средства в поддержку развития проекта, которые ранее были выделены ему в качестве гонорара за постановку пьесы в Малом театре по мотивам его романа.



 
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Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:33

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