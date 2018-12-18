Honda готовит к показу беспилотник-вездеход AWV
Honda готовит к показу на будущей выставке CES-2019 беспилотник-вездеход AWV. Многофункциональный аппарат сможет преодолевать любые препятствия и расчищать местность.
Японский автоконцерн Honda тестирует концепт беспилотника AWV на площадках с трудной проходимостью. Испытания проходят в США, где вездеход преодолевает каменистые склоны, используя сложную систему искусственного интеллекта и спутниковой навигации. AWV, по словам компании, будет многофункционален и подойдёт для самых разных сфер.
В исследовательских работах беспилотник разведает и расчистит местность, попутно выполняя поставленные перед ним задачи. AWV в качестве автономного транспорта специального назначения можно будет применять в местах с самой трудной проходимостью.
Проект Honda запустила не так давно, однако уже к CES-2019 планируется собрать действующий прототип. Выставка может стать подходящей площадкой для демонстрации возможностей и обширного потенциала беспилотника-вездехода.
Японский автоконцерн Honda тестирует концепт беспилотника AWV на площадках с трудной проходимостью. Испытания проходят в США, где вездеход преодолевает каменистые склоны, используя сложную систему искусственного интеллекта и спутниковой навигации. AWV, по словам компании, будет многофункционален и подойдёт для самых разных сфер.
В исследовательских работах беспилотник разведает и расчистит местность, попутно выполняя поставленные перед ним задачи. AWV в качестве автономного транспорта специального назначения можно будет применять в местах с самой трудной проходимостью.
Проект Honda запустила не так давно, однако уже к CES-2019 планируется собрать действующий прототип. Выставка может стать подходящей площадкой для демонстрации возможностей и обширного потенциала беспилотника-вездехода.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:30