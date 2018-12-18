АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Звезды шоубизнеса, родившие детей в юном возрасте
EUR 75.38 USD 66.62
Курс валют на 18.12.2018

Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова заявила о незаконном использовании бренда GYSEVY

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова обратилась к правоохранительным органам.

Когда Евгения и ее бывший супруг Антон Гусев еще были законными супругами, они открыли весьма удачный бизнес. Парочка стала владельцами фирменного магазина стильной одежды бренда GYSEVY. Спустя несколько лет звезды «Дома-2» открыли по всей России примерно 30 аналогичных бутиков. Владелицей же бренда по сей день является Феофилактова.

Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова заявила о незаконном использовании бренда GYSEVY

Как рассказала Женя, после развода с Антоном ей стало довольно сложно контролировать бизнес в одиночку, особенно это касается тех магазинов, которые расположены довольно далеко от Москвы. Выяснилось, что один из владельцев франшизы GYSEVY перестал выплачивать Феофилактовой положенные денежные отчисления и даже не выходит с ней на связь.

На днях Евгении стало известно, что ее бывший супруг Антон и его новая возлюбленная Виктория Романец проведут в городе Салават в магазине GYSEVY встречу. Это очень возмутило длинноволосую красавицу, так как ни экс-муж, ни тем более его нынешняя пассия не имеют никакого отношения к ее магазинам.

Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова заявила о незаконном использовании бренда GYSEVY

В результате Феофилактова заявила о намерении решать все проблемы через суд и уже обратилась в полицию. Когда же владельцы франшизы GYSEVY узнали об этом, они тут же убрали из названия своего магазина одну букву и теперь бутик называется «GUSEV». Невзирая на это, Евгения намерена довести дело до конца, так как уверена, что сможет доказать свои права.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мама из "Дома-2" Ирина Агибалова спасла жизнь
Врачи рекомендуют мужчинам и женщинам зимой
Сегодня отрывается Музей счастья в Смоленском
"Откуда ты такой красивый": Максим Галкин
Honda готовит к показу беспилотник-вездеход AWV
Звезда "Дома-2" Алёна Савкина жалеет о проигрыше
Елизавета ll назначит Маган Маркл королевским
Звезда "Универа" Анна Хилькевич призналась, что
Ученый предположил, как Марс изменит внешность
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова заявила о
Возле Зоны 51 уфологи обнаружили загадочную дыру
Учёные: Астероиды могут спасти Землю от
Житель села Марково под Благовещенском нарисовал
После уборки у китаянки неожиданно почернели
Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик готовится "к
На аукционе продали ботинок первого космонавта на
Ученые рассказали о вреде вегетарианства для детей
Huawei начал менять старые аккумуляторы в
Звезды шоубизнеса, родившие детей в юном возрасте
Олег Газманов в трогательно поздравил дочь
Специалисты дали рекомендации о том, как во время
Исследователи: грубость на работе провоцирует
Учёные-диетологи: Макароны не провоцируют
"Дом-2": Оксана Ряска раскритиковала Романа
Исследователи обнаружили в мозге человека
"Дом-2": Милена Безбородова бросила Алексея Безуса
Ученые обнаружили древнюю пирамиду на острове Ява
Россия готовит крупномасштабные стратегические
Актер сериала «Тайны следствия» Игорь Перминов
Палеонтологи обнаружили уникального птерозавра с
Просмотреть все новости