Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова заявила о незаконном использовании бренда GYSEVY





Когда Евгения и ее бывший супруг Антон Гусев еще были законными супругами, они открыли весьма удачный бизнес. Парочка стала владельцами фирменного магазина стильной одежды бренда GYSEVY. Спустя несколько лет звезды «Дома-2» открыли по всей России примерно 30 аналогичных бутиков. Владелицей же бренда по сей день является Феофилактова.Как рассказала Женя, после развода с Антоном ей стало довольно сложно контролировать бизнес в одиночку, особенно это касается тех магазинов, которые расположены довольно далеко от Москвы. Выяснилось, что один из владельцев франшизы GYSEVY перестал выплачивать Феофилактовой положенные денежные отчисления и даже не выходит с ней на связь.На днях Евгении стало известно, что ее бывший супруг Антон и его новая возлюбленная Виктория Романец проведут в городе Салават в магазине GYSEVY встречу. Это очень возмутило длинноволосую красавицу, так как ни экс-муж, ни тем более его нынешняя пассия не имеют никакого отношения к ее магазинам.В результате Феофилактова заявила о намерении решать все проблемы через суд и уже обратилась в полицию. Когда же владельцы франшизы GYSEVY узнали об этом, они тут же убрали из названия своего магазина одну букву и теперь бутик называется «GUSEV». Невзирая на это, Евгения намерена довести дело до конца, так как уверена, что сможет доказать свои права.