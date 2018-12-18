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Учёные: Астероиды могут спасти Землю от экологической катастрофы

Российские учёные считают, что астероиды и спутники с полезными ископаемыми могут уберечь Землю от неизбежной экологической катастрофы. Исчерпав ресурсы планеты, люди станут добывать их на Луне и других небесных телах.

Учёные: Астероиды могут спасти Землю от экологической катастрофы

Институт РАН имени Вернадского (ГЕОХИ) рассказал о перспективах использования астероидов для спасения Земли от экологической катастрофы. Российские исследователи на сегодняшний день активно работают над технологиями извлечения полезных ископаемых из лунного грунта (реголита). Поможет в этом робот-геолог, которого в будущем высадят на спутник Земли.

Китай, в свою очередь, планирует построить целую автоматическую базу, отправляя в космос уже 4-й аппарат. "Чанъэ-5" снабжён бурильной установкой, подходящей для поиска ископаемых в реголите, без которых эффективно осваивать просторы Солнечной системы будет затруднительно.

Лунный грунт потенциально пригоден для нужд энергетики и создания нового топлива. Гелий-3, который люди получают лишь благодаря атомной промышленности, из реголита можно брать напрямую. Редкие металлы и минералы присутствуют на астероидах, как Бенну.

Ограниченное количество платины на Земле заставляет старателей всё больше углублять шахты, вредя экологии. Также из космоса уже в XXI веке будут привозить кобальт, золото, висмут, железо и прочие материалы.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:55

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