Учёные: Астероиды могут спасти Землю от экологической катастрофы





Институт РАН имени Вернадского (ГЕОХИ) рассказал о перспективах использования астероидов для спасения Земли от экологической катастрофы. Российские исследователи на сегодняшний день активно работают над технологиями извлечения полезных ископаемых из лунного грунта (реголита). Поможет в этом робот-геолог, которого в будущем высадят на спутник Земли.Китай, в свою очередь, планирует построить целую автоматическую базу, отправляя в космос уже 4-й аппарат. "Чанъэ-5" снабжён бурильной установкой, подходящей для поиска ископаемых в реголите, без которых эффективно осваивать просторы Солнечной системы будет затруднительно.Лунный грунт потенциально пригоден для нужд энергетики и создания нового топлива. Гелий-3, который люди получают лишь благодаря атомной промышленности, из реголита можно брать напрямую. Редкие металлы и минералы присутствуют на астероидах, как Бенну.Ограниченное количество платины на Земле заставляет старателей всё больше углублять шахты, вредя экологии. Также из космоса уже в XXI веке будут привозить кобальт, золото, висмут, железо и прочие материалы.