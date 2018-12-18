Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик готовится "к бою"





Дмитрий Марьянов и Ксения Бик сыграли свадьбу в сентябре 2015 года. До этого пара три года прожила в гражданском браке. Кстати, у актёра это был третий гражданский брак, и первый, который завершился официальной регистрацией в ЗАГСе. Первой супругой Марьянова была модель Ольга Аносова, с которой он расстался через два года после рождения сына Даниила. Вторая гражданская жена – российская фигуристка Ирина Лобачёва, брак с которой продлился тоже весьма недолго.В браке с Ксенией Бик у Дмитрия Марьянова родилась дочь Анфиса. Супругам долгое время удавалось скрывать её рождение, рассказали о ней только после официальной регистрации, хотя к тому моменту девочке уже было почти семь лет.После неожиданной смерти актёра началось множество разговоров о нём и его семье. Друзья и знакомые в интервью рассказывали, Марьянов имел большие проблемы с употреблением алкоголя и некоторые психические расстройства.Вдова Марьянова решила объявить «войну» подобным разговорам, о чём и сообщила на странице в соцсети. Она написала, очень боится, но готова бороться до победы за Дмитрия и семью. Она считает – правда на её стороне и, как бы ни было страшно, нужно бороться и побеждать.