На аукционе продали ботинок первого космонавта на Луне





Покупатель уникального артефакта пожелал остаться неизвестным. Помимо скафандра и ботинка Армстронга с молотка ушла фотография космонавта с его автографом.Стоит отметить, что ранее на этом аукционе продали иные ценные вещи, связанные с космической тематикой. Так, за 10 000 долларов был продан советский скафандр «Сокол», а также техническая документация к пилотируемому космическому кораблю «Аполлон-11» и лунному модулю, ее приобрели за 9800 долларов.