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На аукционе продали ботинок первого космонавта на Луне

Ботинок Нила Армстронга — первого космонавта, ступившего на Луну, был продан на аукционе за 49 000 долларов. Правда сама обувь от космического скафандра A7L никогда пределы Земли не покидала, а использовалась исключительно во время тренировочных занятий миссии «Аполлон-11».

На аукционе продали ботинок первого космонавта на Луне

Покупатель уникального артефакта пожелал остаться неизвестным. Помимо скафандра и ботинка Армстронга с молотка ушла фотография космонавта с его автографом.

Стоит отметить, что ранее на этом аукционе продали иные ценные вещи, связанные с космической тематикой. Так, за 10 000 долларов был продан советский скафандр «Сокол», а также техническая документация к пилотируемому космическому кораблю «Аполлон-11» и лунному модулю, ее приобрели за 9800 долларов.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:22

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