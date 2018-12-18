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Учёные-диетологи: Макароны не провоцируют избыточный вес

Канадские учёные-диетологи из St. Michael’s Hospital (Торонто) выявили, употребление в пищу макаронных изделий не провоцирует избыточный вес. Причина, по которой макароны считаются вредной пищей, скрыта в соусах, насыщенных жирами.

Учёные-диетологи: Макароны не провоцируют избыточный вес

Учёные-диетологи из Торонто проанализировали данные тридцати различных исследований, в которых приняли участие около двух с половиной тысяч добровольцев. В рационе людей, принимавших участие в научных исследованиях, макароны были основным источником углеводов. При этом практически каждый из них за три месяца такой диеты не только не набрал лишних килограмм, но и потерял около пятисот грамм массы тела.

Исходя из этого, специалисты пришли к выводу – макароны могут быть частью здорового питания, при условии употребления их как отдельное блюдо, без добавления соусов и других высококалорийных ингредиентов. При употреблении в пищу макарон в кровь поступает меньшее количество сахара, чем при употреблении углеводов с большим гликемическим индексом.

Продуктами с высоким гликемическим индексом или «плохими» продуктами считаются - солод, глюкоза, очищенный рис, серый и белый хлеб, печённый и жареный картофель, шоколад, попкорн. «Хорошими» продуктами называют – неочищенный рис и злаковые, хлеб из отрубей, свежий фруктовый сок, макароны и хлеб из муки грубого помола.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:41

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