"Дом-2": Милена Безбородова бросила Алексея Безуса
На скандальном телепроекте "Дом-2" продолжают кипеть любовные страсти. Молодые люди то сходятся, то, поругавшись, разбегаются.
За всеми этими перипетиями наблюдает аудитория из 50 миллионов человек.
Вот и отношения Милены Безбородовой и Алексея Безуса в последнее время проходят настоящую проверку на прочность. Молодые люди и раньше ругались, правда, продолжали жить друг с другом. Но, похоже, и этим отношениям пришел конец.
Анонс на сегодня, 18 декабря, показал, что девушка все-таки решилась завершить отношения со своим возлюбленным. Безбородова сказала, что именно она бросает Безуса и выставила парня из их общей комнатки.
Кстати, хоть Милена довольно жестко проходится в адрес Алексея, девушка матом не выражается. Безбородова когда-то обещала, что если произнесет матерщину, то Алексей может обрить её налысо.
А у болельщиков реалити-шоу один вопрос: надолго ли разбежалась эта скандальная пара?
За всеми этими перипетиями наблюдает аудитория из 50 миллионов человек.
Вот и отношения Милены Безбородовой и Алексея Безуса в последнее время проходят настоящую проверку на прочность. Молодые люди и раньше ругались, правда, продолжали жить друг с другом. Но, похоже, и этим отношениям пришел конец.
Анонс на сегодня, 18 декабря, показал, что девушка все-таки решилась завершить отношения со своим возлюбленным. Безбородова сказала, что именно она бросает Безуса и выставила парня из их общей комнатки.
Кстати, хоть Милена довольно жестко проходится в адрес Алексея, девушка матом не выражается. Безбородова когда-то обещала, что если произнесет матерщину, то Алексей может обрить её налысо.
А у болельщиков реалити-шоу один вопрос: надолго ли разбежалась эта скандальная пара?