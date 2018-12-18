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"Дом-2": Милена Безбородова бросила Алексея Безуса

На скандальном телепроекте "Дом-2" продолжают кипеть любовные страсти. Молодые люди то сходятся, то, поругавшись, разбегаются.

За всеми этими перипетиями наблюдает аудитория из 50 миллионов человек.

"Дом-2": Милена Безбородова бросила Алексея Безуса

Вот и отношения Милены Безбородовой и Алексея Безуса в последнее время проходят настоящую проверку на прочность. Молодые люди и раньше ругались, правда, продолжали жить друг с другом. Но, похоже, и этим отношениям пришел конец.

Анонс на сегодня, 18 декабря, показал, что девушка все-таки решилась завершить отношения со своим возлюбленным. Безбородова сказала, что именно она бросает Безуса и выставила парня из их общей комнатки.

"Дом-2": Милена Безбородова бросила Алексея Безуса

Кстати, хоть Милена довольно жестко проходится в адрес Алексея, девушка матом не выражается. Безбородова когда-то обещала, что если произнесет матерщину, то Алексей может обрить её налысо.

А у болельщиков реалити-шоу один вопрос: надолго ли разбежалась эта скандальная пара?



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:27

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