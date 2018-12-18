Ольга Бузова на дереве и возвращение Валерия Леонтьева: чем звезды удивят телезрителей в новогоднюю ночь





Кому-то хочется увидеть Софию Ротару, кому-то - традиционную Аллу Борисовну, а кому-то - модного рэпера или певицу из "Дома-2" Ольгу Бузову.И вот появилась информация, что же увидят телезрители в эти праздничные дни.Разумеется, на всех каналах страны будут показывать различные шоу с участием знаменитостей. Например, «Новогодняя ночь на Первом канале» порадует нас появлением певицы Алсу. Также там можно будет увидеть Жасмин и Татьяну Навку, в шикарных шубах приехавших на Триумфальную площадь в кабриолетах, заваленных новогодними подарками.«Голубой огонёк» на телеканале «Россия» покажет Евгения Петросяна с Ольгой Бузовой. Сценаристы разместят их на самой верхушке дерева. Для чего это сделано, станет известно лишь 31 декабря.А какой Новый год без Валерия Леонтьева? Хоть звезда недавно заявила о завершении карьеры, кудрявый красавец обязательно порадует своих фанатов прекрасным голосом и экспрессией.