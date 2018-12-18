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Ученые опровергли теорию межзвездного путешествия через червоточины

Сотрудник РУДН Роман Конопля и коллеги из Бразилии после проведенных исследований опровергли теорию межзвездного путешествия через червоточины. Результаты работ опубликованы в Phys.
Ученые опровергли теорию межзвездного путешествия через червоточины

Фантасты часто описывают кротовые норы, соединяющие между собой различные миры после искривления времени и пространства. Данный маршрут можно преодолеть гипотетически, так как в его основе лежит теория Эйнштейна. Вот только в реальности сила отталкивания в самом узком месте таких туннелей должна быть высокой, чтобы они не разрушились из-за воздействия гравитации.

Пока ученые предлагают две версии отталкивания силы в фундаментальной теории струн. Это может быть концентрация темной энергии или вакуумные флуктуации квантовых полей вокруг основания. Но результаты исследований показали нестабильное поведение червоточин, имеющих системные отклонения от баланса, которые не были учтены. Потому реакция с внешней средой может спровоцировать их распад в любой момент.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:30

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