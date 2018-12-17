В Лас-Вегасе дебютирует Mercedes-Benz CLA новой генерации





В своем классе данное авто окажется самым «умным» и «эмоциональным». Согласно ожиданиям, новую версию Mercedes-Benz CLA наделят самой последней версией мультимедиа системы MBUX, которая имеет функцию Interior Assistant. Она обеспечивает определения намерений водителя по движениям. Модель должна получить уникальную систему навигации с VR, а также онлайн-партнером для фитнеса. Ряд профильных экспертов отмечают, что основное отличие версии заключается в заострённой форме передней части автомобильного кузова.Следует также ожидать появление более низкого лобового стекла, узкой линии остекления, заваленной линии крыши, безрамочных дверей. Клиентов порадует дизайн, а также множество простых гладких поверхностей модели.