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В Лас-Вегасе дебютирует Mercedes-Benz CLA новой генерации

В Лас-Вегасе в рамках международной выставки CES 8 января состоится дебют Mercedes-Benz CLA новой генерации. В Сети появились официальные фото новинки.

В Лас-Вегасе дебютирует Mercedes-Benz CLA новой генерации


В своем классе данное авто окажется самым «умным» и «эмоциональным». Согласно ожиданиям, новую версию Mercedes-Benz CLA наделят самой последней версией мультимедиа системы MBUX, которая имеет функцию Interior Assistant. Она обеспечивает определения намерений водителя по движениям. Модель должна получить уникальную систему навигации с VR, а также онлайн-партнером для фитнеса. Ряд профильных экспертов отмечают, что основное отличие версии заключается в заострённой форме передней части автомобильного кузова.

Следует также ожидать появление более низкого лобового стекла, узкой линии остекления, заваленной линии крыши, безрамочных дверей. Клиентов порадует дизайн, а также множество простых гладких поверхностей модели.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:27

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