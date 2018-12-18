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Xiaomi анонсирует новое устройство под Рождество

Компания Xiaomi собирается представить новое устройство. Анонс девайса запланирован на рождественские праздники.
Xiaomi анонсирует новое устройство под Рождество

Из инсайдерских источников поcтупила информация, что китайская компания Xiaomi планирует анонсировать в канун Рождества выпуск нового устройства. Вполне вероятно, что речь идёт об игрофоне Mi Play.

Известно, что презентация девайса запланирована на 18 декабря. Инсайдеры утверждают, что Xiaomi Mi Play является модифицированным вариантом модели Pocophone F1, выпускаемой на китайском рынке.
Другие источники предполагают, что под «рождественским подарком» сотрудники Xiaomi подразумевали какой-то другой смартфон.



 
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Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 03:00

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