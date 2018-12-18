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Кроссовер Seat Ateca переработали для езды по тяжёлому бездорожью

Специалисты переработали кроссовер Seat Ateca для езды по тяжёлому бездорожью. Клиренс увеличили до 208 мм.

Кроссовер Seat Ateca переработали для езды по тяжёлому бездорожью


В Германии полный комплект дооснащения обойдётся в 13 960 евро. Это составляет около 1 050 000 руб. Ателье JE Design создавало внедорожный пакет доработок под кросс Seat Ateca совместно с дилером бренда из Люксембурга. Рестайлинговый продукт получил название All Terrain. Для всех покупателей тюнинг-пакета конструкторами предлагается установка расширителей колесных арок. Они имеют не скрытые болты, которые увеличивают ширину корпуса версии на 35 мм. В услугу входят задние, а также фронтальные защитные панели, дополнительный блок специального светодиодного освещения, спойлер. В авто установят 16-дюймовые колеса, а также резину с увеличенной проходимостью.

Кроссовер Seat Ateca может оснащаться защитной накладкой заднего бампера, глушителем из нержавеющей стали, выхлопной трубой с круглыми насадками. Согласно ожиданиям, кузов получит матовую пленку цвета хаки.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00

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