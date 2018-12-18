Кроссовер Seat Ateca переработали для езды по тяжёлому бездорожью





В Германии полный комплект дооснащения обойдётся в 13 960 евро. Это составляет около 1 050 000 руб. Ателье JE Design создавало внедорожный пакет доработок под кросс Seat Ateca совместно с дилером бренда из Люксембурга. Рестайлинговый продукт получил название All Terrain. Для всех покупателей тюнинг-пакета конструкторами предлагается установка расширителей колесных арок. Они имеют не скрытые болты, которые увеличивают ширину корпуса версии на 35 мм. В услугу входят задние, а также фронтальные защитные панели, дополнительный блок специального светодиодного освещения, спойлер. В авто установят 16-дюймовые колеса, а также резину с увеличенной проходимостью.Кроссовер Seat Ateca может оснащаться защитной накладкой заднего бампера, глушителем из нержавеющей стали, выхлопной трубой с круглыми насадками. Согласно ожиданиям, кузов получит матовую пленку цвета хаки.