Звезда "Полицейского с Рублевки" Сергей Бурунов спел песню "Музыка нас связала"

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Видеоролик с участием Сергея Бурунова, который известен зрителям как комедийный персонаж сериала - полковник Яковлев, является частью pr-кампании фильма. Новый эпизод под названием "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" должен появиться в прокате 20 декабря.В клипе показана часть фильма, где полковник Яковлев поет известный хит "Музыка нас связала" при этом так смешно и ужасно, что его "певческий дар" оценивают сотрудники ДПС. Из-за нарушения правил патрульные останавливают полковника и просят его спеть в обмен на документы. Однако на этом беды героя не заканчиваются - его желает видеть высшее начальство МВД на новогоднем корпоративе. Затем новоиспеченного певца приглашают выступить даже в Кремле.[/center][/center]Финал ролика оказался непредвиденным: участница "Миража", первой исполнившая популярную песню Маргарита Суханкина поражается полным отсутствием слуха у Бурунова. Она удивлена, почему полковник так ужасно поет и объявляет караоке-челлендж на худшее и ужаснейшее исполнение хита, чем у полковника Яковлева.