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В Москве задержали видеоблогера из-за тела окровавленной женщины в багажнике авто

В Москве задержан видеоблогер после того, как правоохранители обнаружили в багажнике его автомобиля тело окровавленной женщины. Речь идёт о Михаиле Литвинове.

В Москве задержали видеоблогера из-за тела окровавленной женщины в багажнике авто


В полицию позвонил охранник парковки действующего бизнес-центра, который расположен на территории Кутузовского проспекта. Он попросил водителя марки BMW открыть багажник. Там он обнаружил особу, которая не подавала признаков жизни. У неё на теле были следы, схожие с кровью. Представители полиции позже задержали авто BMW, а также Ford Focus. Там находились блогер, 2 молодых человека и девушка. Их всех доставили в отделение полиции. По словам Литвинова, он хотел снять пранк с участием «окровавленной» героини. В настоящее время решается вопрос касательно возбуждения административного дела.

Алиса Вебер, являющаяся представителем Михаила Литвинова подтвердила, что молодой человек был задержан 16 декабря. Он тогда делал сюжет социального ролика. По словам Вебер, будет суд. Блогер заявил, что в багажнике лежала его приятельница. При этом раны на теле девушки нарисовали краской.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:11

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