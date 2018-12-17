АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Алена Шишкова похоронила близкого человека в Тюмени

Экс-возлюбленная известного российского рэп-исполнителя Тимати модель Алена Шишкова в своем блоге Instagram поделилась с подписчиками грустным постом. Девушка посетила родной город Тюмень, где похоронила близкого человека.

Алена Шишкова похоронила близкого человека в Тюмени

Алена Шишкова не рассказала, кого именно потеряла, а под публикацией написала, что только время заставляет понимать, что близкого человека не вернуть. Больше никто не сможет занять «законное» место родного человека в сердце, который всю жизнь дарил свою любовь. Также знаменитость посоветовала всем беречь своих близких и тех, кто очень дорог. Комментировать этот пост, у подписчиков возможности нет. Скорее всего, она ограничила опцию, чтобы не нарваться на критику в свой адрес.

Не так давно Алена Шишкова публиковала совместный снимок с сестрой, которая вместе с ней присутствовала на печальном мероприятии.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мама Лены Барановой угрожает ведущим "Дома-2"
Светлана Бондарчук для празднования 50-летия
В «Ростехе» изобрели «умную» камеру наблюдения
Карина Мишулина показала в Instagram
Родственники погибших в ДТП просят Рамзана
Юлия Снигирь неожиданно сменила имидж
Ксения Собчак выложила забавное видео с сыном в
Звезда "Полицейского с Рублевки" Сергей Бурунов
Лариса Гузеева вышла на мороз в банном полотенце
Анастасия Костенко впервые показала фигуру в
Екатерина Вуличенко в Instagram сообщила о
Александр Беглов и Игорь Албин являются
Звезда "Дома-2" Евгений Абузяров стал чиновником
В Москве задержали видеоблогера из-за тела
На авторынке РФ с середины ноября автобренды
Смартфоны на ОС Android провалили тест на
Юлия Высоцкая нарядила 4-х метровую ёлку в
Volkswagen в России отзывает свыше 4 000 авто
Алена Шишкова похоронила близкого человека в
Вера Брежнева не ответила на критику ее наряда на
В России предложили ввести алименты в пользу
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила жительница
Юлия Яковлева в «Судьбе человека» рассказала о
Меган Маркл хотят выгнать из королевской семьи
Директор НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского - о
Жители Нижнего Тагила наблюдали за «световыми
Андрея Малахова обвинили в сокрытии ложной
Озвучены перспективы ипотеки на 2019 год в РФ
Суд отклонил иск Цымбалюк-Романовской к адвокату
Катя Лель показала в Instagram, как танцует
Просмотреть все новости