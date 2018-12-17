Алена Шишкова похоронила близкого человека в Тюмени
Экс-возлюбленная известного российского рэп-исполнителя Тимати модель Алена Шишкова в своем блоге Instagram поделилась с подписчиками грустным постом. Девушка посетила родной город Тюмень, где похоронила близкого человека.
Алена Шишкова не рассказала, кого именно потеряла, а под публикацией написала, что только время заставляет понимать, что близкого человека не вернуть. Больше никто не сможет занять «законное» место родного человека в сердце, который всю жизнь дарил свою любовь. Также знаменитость посоветовала всем беречь своих близких и тех, кто очень дорог. Комментировать этот пост, у подписчиков возможности нет. Скорее всего, она ограничила опцию, чтобы не нарваться на критику в свой адрес.
Не так давно Алена Шишкова публиковала совместный снимок с сестрой, которая вместе с ней присутствовала на печальном мероприятии.
Алена Шишкова не рассказала, кого именно потеряла, а под публикацией написала, что только время заставляет понимать, что близкого человека не вернуть. Больше никто не сможет занять «законное» место родного человека в сердце, который всю жизнь дарил свою любовь. Также знаменитость посоветовала всем беречь своих близких и тех, кто очень дорог. Комментировать этот пост, у подписчиков возможности нет. Скорее всего, она ограничила опцию, чтобы не нарваться на критику в свой адрес.
Не так давно Алена Шишкова публиковала совместный снимок с сестрой, которая вместе с ней присутствовала на печальном мероприятии.