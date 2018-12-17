В России предложили ввести алименты в пользу воспитывающих детей безработных родителей





По информации интернет-ресурса RT, 17 декабря Ирина Волынец предложила обязать к выплате алиментов родителей, чьих детей воспитывает неработающая бывшая супруга или супруг. По её мнению, данная инициатива благоприятно повлияет на уровень жизни детей, воспитывающихся в неполных семьях. Глава родительского комитета подчеркнула, что выплачивать алименты необходимо вплоть до достижения ребенком 18 лет. При этом она добавила, что плательщик должен освободится от выплаты алиментов в случае трудоустройства получателя.Напомним, 9 декабря Госдума РФ одобрила отмену отсрочки призывников, выплачивающих алименты.