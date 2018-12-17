Директор НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского - о перспективах российской медицины
Сегодня часто критикуют врачей, приходящих на помощь в трудную минуту. Академик РАН Амиран Ревишвили рассказал о плюсах, возможностях и перспективах российской медицины.
Современный врач – это профессионал с набором знаний о существующих болезнях, опытом и чувством сострадания. Задачи мировой медицины стали масштабнее, часто приходится работать на опережение, заниматься профилактикой заболеваний инновационной диагностикой. Россия не отстает от передовых стран, но о ее достижениях почти ничего неизвестно.
Амиран Ревишвили рассказал, что сейчас хирурги научились проводить операции на сердце по его методике, позволяющей отказаться от скальпеля. Доктор за свою карьеру получил 12 патентов и написал 845 научных работ. Более 20 лет академик возглавлял отделение тахиаритмии НЦССХ имени Бакулева, а последние два года руководит Институтом имени Александра Васильевича Вишневского, переименованный в ФГБУ НМИЦ.
Сейчас в РФ пытаются сделать медицину доступной для региональных и сельских жителей. Для оказания своевременной и качественной помощи создается 4-уровневая система, состоящая из учреждений здравоохранения, межрайонных медцентров, краевых клиник, национальных исследовательских центров. В последнюю группу, состоящую из 22 учреждений, вошел и Институт хирургии имени Вишневского, пишет aif.ru
Бюджетные средства, поступающие в клинике, идут на расходные материалы, лекарства, обслуживание пациентов. Строительные и ремонтные работы относятся к другой статье финансирования. Сейчас ведется активная работа по поиску внебюджетных источников. Сбором средств занимается специально созданный фонд. Раньше в РФ такая работа не приветствовалась, но сейчас стала нормой жизни.
«Наш институт достиг многого. Мы проводим качественные операции на поджелудочной железе, печени, лечим ожоги и раневые инфекции. Моя задача, как руководителя Института им. Вишневского, сохранить и приумножить данное наследие, а также восстановить на базе вуза известную на весь мир школу», - рассказал Амиран Ревишвили.
В отеделении рентгенэндоваскулярной хирургии за прошлый год успешно проведено 1170 операций и 1000 диагностических процедур. К настоящему моменту количество хирургических вмешательств выросло до 2500. В учреждении проводится каронарография и щадящее лечение сердечно-сосудистых заболеваний. В Аритмологическом центре осуществляется 900 операций, в Центре неинвазивной диагностики при помощи компьютеров медики занимаются поиском источника аритмии в сердце. В этом году на платформе Абдоминального центра откроется Центр онкологической хирургии и химиотерапии.
В ближайшие три года руководитель Института им. Вишневского намерен возродить некогда сильные направления, например, кардиохирургию, закупить инновационное оборудование и взять курс на развитие научного потенциала центра. Также планируется провести полную реконструкцию здания. В следующем году ожидается ремонт фасадов клинических отделений и основного корпуса. Власти уже поддержали строительство нового корпуса с шестью операционными и реанимационными блоками.
Академик считает, что лечить хронические обострившиеся заболевания дорого. Лучше своевременно проводить полный скрининг и контролировать онкомаркеры. Есть хорошая программа, позволяющая выявлять заболевания на первой стадии, но она затратная.
Зарубежную медицину часто хвалят из-за недостатка знаний о происходящем в стране. Россия способна оказывать высококвалифицированную помощь. Разумеется, содержать отрасль за счет бюджета власти не могут, поэтому развивается частный сектор и система добровольного медицинского страхования. Тем не менее, в прошлом году на казенные средства около 1 млн человек смогли получить высокотехнологичную помощь.
Доктор ценит технологический процесс, но предпочитает самостоятельно проводить операции. К медицинским роботам пока нужно относиться осторожно и избирательно. К примеру, телемониторинг – полезный проект, позволяющий увеличить выживаемость больных, снизить уровень смертности на 56%, сократить расходы на лечение.
Ревишвили признался, что считает самым большим своим достижением благодарных и здоровых пациентов, выписывающихся со словами: «Спасибо, доктор!».
Современный врач – это профессионал с набором знаний о существующих болезнях, опытом и чувством сострадания. Задачи мировой медицины стали масштабнее, часто приходится работать на опережение, заниматься профилактикой заболеваний инновационной диагностикой. Россия не отстает от передовых стран, но о ее достижениях почти ничего неизвестно.
Амиран Ревишвили рассказал, что сейчас хирурги научились проводить операции на сердце по его методике, позволяющей отказаться от скальпеля. Доктор за свою карьеру получил 12 патентов и написал 845 научных работ. Более 20 лет академик возглавлял отделение тахиаритмии НЦССХ имени Бакулева, а последние два года руководит Институтом имени Александра Васильевича Вишневского, переименованный в ФГБУ НМИЦ.
Сейчас в РФ пытаются сделать медицину доступной для региональных и сельских жителей. Для оказания своевременной и качественной помощи создается 4-уровневая система, состоящая из учреждений здравоохранения, межрайонных медцентров, краевых клиник, национальных исследовательских центров. В последнюю группу, состоящую из 22 учреждений, вошел и Институт хирургии имени Вишневского, пишет aif.ru
Бюджетные средства, поступающие в клинике, идут на расходные материалы, лекарства, обслуживание пациентов. Строительные и ремонтные работы относятся к другой статье финансирования. Сейчас ведется активная работа по поиску внебюджетных источников. Сбором средств занимается специально созданный фонд. Раньше в РФ такая работа не приветствовалась, но сейчас стала нормой жизни.
«Наш институт достиг многого. Мы проводим качественные операции на поджелудочной железе, печени, лечим ожоги и раневые инфекции. Моя задача, как руководителя Института им. Вишневского, сохранить и приумножить данное наследие, а также восстановить на базе вуза известную на весь мир школу», - рассказал Амиран Ревишвили.
В отеделении рентгенэндоваскулярной хирургии за прошлый год успешно проведено 1170 операций и 1000 диагностических процедур. К настоящему моменту количество хирургических вмешательств выросло до 2500. В учреждении проводится каронарография и щадящее лечение сердечно-сосудистых заболеваний. В Аритмологическом центре осуществляется 900 операций, в Центре неинвазивной диагностики при помощи компьютеров медики занимаются поиском источника аритмии в сердце. В этом году на платформе Абдоминального центра откроется Центр онкологической хирургии и химиотерапии.
В ближайшие три года руководитель Института им. Вишневского намерен возродить некогда сильные направления, например, кардиохирургию, закупить инновационное оборудование и взять курс на развитие научного потенциала центра. Также планируется провести полную реконструкцию здания. В следующем году ожидается ремонт фасадов клинических отделений и основного корпуса. Власти уже поддержали строительство нового корпуса с шестью операционными и реанимационными блоками.
Академик считает, что лечить хронические обострившиеся заболевания дорого. Лучше своевременно проводить полный скрининг и контролировать онкомаркеры. Есть хорошая программа, позволяющая выявлять заболевания на первой стадии, но она затратная.
Зарубежную медицину часто хвалят из-за недостатка знаний о происходящем в стране. Россия способна оказывать высококвалифицированную помощь. Разумеется, содержать отрасль за счет бюджета власти не могут, поэтому развивается частный сектор и система добровольного медицинского страхования. Тем не менее, в прошлом году на казенные средства около 1 млн человек смогли получить высокотехнологичную помощь.
Доктор ценит технологический процесс, но предпочитает самостоятельно проводить операции. К медицинским роботам пока нужно относиться осторожно и избирательно. К примеру, телемониторинг – полезный проект, позволяющий увеличить выживаемость больных, снизить уровень смертности на 56%, сократить расходы на лечение.
Ревишвили признался, что считает самым большим своим достижением благодарных и здоровых пациентов, выписывающихся со словами: «Спасибо, доктор!».
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 16:48