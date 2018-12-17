Меган Маркл хотят выгнать из королевской семьи из-за откровенного платья на British Fashion Awards
По информации интернет-ресурса Women’s Day, Герцогине Корнуольской Камилле не понравилось платье с оголенной ключицей супруги принца Гарри, в котором она появилась на British Fashion Awards. После такого скандала она предложила исключить Меган Маркл из королевской семьи.
Камилла Розмари полагает, что беременная Меган Маркл нарядилась в слишком откровенное платье. В этом мнении с ней солидарны члены королевской семьи. Герцогине Корнуольской давно не нравится поведение Маркл, однако на сей раз она не смогла промолчать.
71-летняя Камилла Розмари считает поведение Маркл на мероприятии недостойным, а наряд крайне неуместным. Она хочет поставить на место бывшую актрису и выгнать из королевской семьи. По инсайдерской информации, Меган Маркл недолюбливают во дворце и за спиной называют её различными прозвищами.
Напомним, в начале декабря герцогиня Сассекская пришла на British Fashion Awards 2018 в черном наряде с открытой ключицей от бренда Givenchy, чем вызвала негодование в кругу королевской семьи.
Камилла Розмари полагает, что беременная Меган Маркл нарядилась в слишком откровенное платье. В этом мнении с ней солидарны члены королевской семьи. Герцогине Корнуольской давно не нравится поведение Маркл, однако на сей раз она не смогла промолчать.
71-летняя Камилла Розмари считает поведение Маркл на мероприятии недостойным, а наряд крайне неуместным. Она хочет поставить на место бывшую актрису и выгнать из королевской семьи. По инсайдерской информации, Меган Маркл недолюбливают во дворце и за спиной называют её различными прозвищами.
Напомним, в начале декабря герцогиня Сассекская пришла на British Fashion Awards 2018 в черном наряде с открытой ключицей от бренда Givenchy, чем вызвала негодование в кругу королевской семьи.
Общество
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 16:54