Меган Маркл хотят выгнать из королевской семьи из-за откровенного платья на British Fashion Awards





Камилла Розмари полагает, что беременная Меган Маркл нарядилась в слишком откровенное платье. В этом мнении с ней солидарны члены королевской семьи. Герцогине Корнуольской давно не нравится поведение Маркл, однако на сей раз она не смогла промолчать.71-летняя Камилла Розмари считает поведение Маркл на мероприятии недостойным, а наряд крайне неуместным. Она хочет поставить на место бывшую актрису и выгнать из королевской семьи. По инсайдерской информации, Меган Маркл недолюбливают во дворце и за спиной называют её различными прозвищами.Напомним, в начале декабря герцогиня Сассекская пришла на British Fashion Awards 2018 в черном наряде с открытой ключицей от бренда Givenchy, чем вызвала негодование в кругу королевской семьи.