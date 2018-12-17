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Андрея Малахова обвинили в сокрытии ложной беременности Светланы Софиевой

История с беременностью Светланы Софиевой, которая в эфире программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым утверждала, что отец ее тройни известный российский певец Филипп Киркоров, обрела новый виток. В лжебеременность героини стали верить многие зрители и обвинили ведущего в сокрытии правды.
Андрея Малахова обвинили в сокрытии ложной беременности Светланы Софиевой

Андрей Малахов прокомментировал обвинения в свой адрес, подчеркнув, что не удивлен тому, что большинство зрителей набросились на него. Ведь Светлана Софиева так уверенно рассказывала о своей ложной беременности, что сложно в это не поверить. Многие упрекали Малахова в том, что он намеренно скрывает информацию о будущих детях Киркорова, потому что является родственником певца.

Однако позднее Светлане Софиевой в студии того же «Прямого эфира» пришлось пройти проверку на детекторе лжи. Аппарат показал, что героиня говорит неправду и страдает редким заболеванием – ложная беременность. Близкие люди подозревают, что у Софиевой проблемы с психикой, ведь много лет назад ее мужа зверски убили. После трагедии вдова стала обладательницей приличного состояния: счета в банках, квартиры в Москве, Лондоне, дом в Лос-Анджелесе (США) и т.д. Теперь женщина страдает манией преследования, опасаясь, что ее тоже могут ограбить или убить.

Она также, призналась, что готова принять медицинскую помощь, но этому препятствует ее сын Денис. Дело в том, что сейчас идет процесс купли-продажи квартиры в столице, которую ее наследник хочет быстрее продать. А чтобы мать ему не мешала, отнял у нее мобильный телефон. Однако владелица считает, что он запросил слишком малую цену, поскольку ранее ее оценивали в 10 млн долларов. По ее словам, после объявления цены в 2150000 долларов, ей стали звонить риэлторы с рекомендациями не торопить события и подождать с продажей недвижимости. Зрители, находящиеся в студии посоветовали Софиевой тоже самое.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:39

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