Озвучены перспективы ипотеки на 2019 год в РФ





Литинецкая отметила, что в текущем году ипотечный рынок смог поставить новые рекорды в вопросе объёмов выдачи кредитов. Буквально за десять месяцев выдали 1 200 000 жилищных займов. Их общая сумма составила 2,37 трлн. руб. Объем кредитования в данном случае увеличился на 58 процентов. При этом количество ипотек увеличилось на 44 процента. Специалист отмечает, что средневзвешенная ставка опустилась до рекордно низких 9,41 процентов годовых. По словам Литинецкой, самым «урожайным» месяцем является октябрь. В это время выдали 300 млрд. руб. кредитов. Прошлый рекорд был установлен в декабре прошлого года (290,5 млрд. руб.). Это говорит о том, что ипотека, несмотря на увеличение ставок, остается для россиян привлекательным способом улучшить условия жизни.По словам специалиста, в следующем году также стоит ожидать увеличения ипотечных ставок. Это в конце концов приведет к уменьшению спроса на ипотеку. Данная тенденция станет заметной в начале следующего года.