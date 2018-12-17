Суд отклонил иск Цымбалюк-Романовской к адвокату Джигарханяна

Перовский суд Москвы отклонил иск бывшей жены Армена Джигарханяна к его правозащитнику Евгению Парфенову. Ранее Цимбалюк-Романовская подала в суд с требованием выплатить компенсацию в размере 3 млн. рублей на адвоката экс-супруга за его заявления о том, что якобы она подменяла лекарства пожилому супругу отчего тот начинал вести себя неадекватно. Иск отклонен судом в полном объёме.Напомним, до этого суд вынес решение по делу Цимбалюк-Романовской о нарушении тайны личной жизни, приговорив её к выплате компенсации в размере 200 тыс. рублей в пользу 83-летнего артиста. В свою очередь экс-супруга Джигарханяна подала иск о необъективном обвинении в краже. Судебное заседание по рассмотрению данного иска назначено на 15 января.