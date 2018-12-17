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Mazda начала продавать новый кроссовер Mazda CX-5

В России японская известная компания Mazda начала продавать новый кроссовер Mazda CX-5. Речь идёт о модификации Black Edition. Спецверсия авто подразумевает наличие одного полного привода.

Mazda начала продавать новый кроссовер Mazda CX-5


Автомобиль построили на базе компликации Supreme. Кросс лимитированного исполнения имеет специальный шильдик, который размещается на крыльях авто, особые девятнадцатидюймовые колёса, зимнюю резину в комплекте, коврики с названием серии, фирменную подсветку. В случае открытых дверей возникает светопроекция эмблемы бренда Mazda. Black Edition наделили атмосферным бензиновым двигателем Skyactiv-G на 2 на 2.5 литра. Силовые установки способны генерировать 149/194 лошадок. Двигатель осуществляет работу вместе с шестипозиционным «автоматом».

Транспортное средство оценивается в 2,066 миллиона рублей, а также выше. Это связано с тем, какую модификацию предлагают покупателям.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:38

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