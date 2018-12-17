Mazda начала продавать новый кроссовер Mazda CX-5
В России японская известная компания Mazda начала продавать новый кроссовер Mazda CX-5. Речь идёт о модификации Black Edition. Спецверсия авто подразумевает наличие одного полного привода.
Автомобиль построили на базе компликации Supreme. Кросс лимитированного исполнения имеет специальный шильдик, который размещается на крыльях авто, особые девятнадцатидюймовые колёса, зимнюю резину в комплекте, коврики с названием серии, фирменную подсветку. В случае открытых дверей возникает светопроекция эмблемы бренда Mazda. Black Edition наделили атмосферным бензиновым двигателем Skyactiv-G на 2 на 2.5 литра. Силовые установки способны генерировать 149/194 лошадок. Двигатель осуществляет работу вместе с шестипозиционным «автоматом».
Транспортное средство оценивается в 2,066 миллиона рублей, а также выше. Это связано с тем, какую модификацию предлагают покупателям.
Автомобиль построили на базе компликации Supreme. Кросс лимитированного исполнения имеет специальный шильдик, который размещается на крыльях авто, особые девятнадцатидюймовые колёса, зимнюю резину в комплекте, коврики с названием серии, фирменную подсветку. В случае открытых дверей возникает светопроекция эмблемы бренда Mazda. Black Edition наделили атмосферным бензиновым двигателем Skyactiv-G на 2 на 2.5 литра. Силовые установки способны генерировать 149/194 лошадок. Двигатель осуществляет работу вместе с шестипозиционным «автоматом».
Транспортное средство оценивается в 2,066 миллиона рублей, а также выше. Это связано с тем, какую модификацию предлагают покупателям.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:38