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Apple планирует выпустить бюджетную версию смартфона iPhone SE 2

Apple собирается выпустить бюджетную версию iPhone SE 2. Устройство должны презентовать в марте будущего года. В продажу модель запустят к концу весны 2019 года.

Apple планирует выпустить бюджетную версию смартфона iPhone SE 2


Этот гаджет может стать конкурентом для самой дорогой версии iPhone XR, которую презентовали в текущем году. Согласно ожиданиям, новую версию смартфона наделят дисплеем, занимающим до 85% передней панели. В устройстве появится технология Face ID, которая распознаёт лица. Есть вероятность, что в гаджет внедрят технологию беспроводной зарядки.

Производитель пока держит в секрете подробные характеристики устройства, а также его стоимость. Эксперты считают, что смартфон будут продавать по цене в 35 000 руб. Если производитель назначит более высокую расценку, успех реализаций SE 2 на территории Китая, Индии, России может быть под вопросом.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00

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