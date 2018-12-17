Apple планирует выпустить бюджетную версию смартфона iPhone SE 2
Apple собирается выпустить бюджетную версию iPhone SE 2. Устройство должны презентовать в марте будущего года. В продажу модель запустят к концу весны 2019 года.
Этот гаджет может стать конкурентом для самой дорогой версии iPhone XR, которую презентовали в текущем году. Согласно ожиданиям, новую версию смартфона наделят дисплеем, занимающим до 85% передней панели. В устройстве появится технология Face ID, которая распознаёт лица. Есть вероятность, что в гаджет внедрят технологию беспроводной зарядки.
Производитель пока держит в секрете подробные характеристики устройства, а также его стоимость. Эксперты считают, что смартфон будут продавать по цене в 35 000 руб. Если производитель назначит более высокую расценку, успех реализаций SE 2 на территории Китая, Индии, России может быть под вопросом.
Этот гаджет может стать конкурентом для самой дорогой версии iPhone XR, которую презентовали в текущем году. Согласно ожиданиям, новую версию смартфона наделят дисплеем, занимающим до 85% передней панели. В устройстве появится технология Face ID, которая распознаёт лица. Есть вероятность, что в гаджет внедрят технологию беспроводной зарядки.
Производитель пока держит в секрете подробные характеристики устройства, а также его стоимость. Эксперты считают, что смартфон будут продавать по цене в 35 000 руб. Если производитель назначит более высокую расценку, успех реализаций SE 2 на территории Китая, Индии, России может быть под вопросом.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00