Apple планирует выпустить бюджетную версию смартфона iPhone SE 2





Этот гаджет может стать конкурентом для самой дорогой версии iPhone XR, которую презентовали в текущем году. Согласно ожиданиям, новую версию смартфона наделят дисплеем, занимающим до 85% передней панели. В устройстве появится технология Face ID, которая распознаёт лица. Есть вероятность, что в гаджет внедрят технологию беспроводной зарядки.Производитель пока держит в секрете подробные характеристики устройства, а также его стоимость. Эксперты считают, что смартфон будут продавать по цене в 35 000 руб. Если производитель назначит более высокую расценку, успех реализаций SE 2 на территории Китая, Индии, России может быть под вопросом.