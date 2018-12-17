АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Медики развеяли мифы о вреде лапши быстрого приготовления

Ученые, изучив технологию производства лапши быстрого приготовления, пришли к выводу, что она не такая вредная, как считалось ранее. Распространенные мифы указывают на вред лапши быстрого приготовления, но зачастую никакого эффекта на организм она не оказывает за исключением некоторых нюансов.

Медики развеяли мифы о вреде лапши быстрого приготовления


Так, медики изучили, каким образом производится лапша быстрого приготовления, из чего ее делают, какие вкусовые добавки используют производители, а также оценили качество сушеных овощей и мяса. Оказалось, что производство лапши протекает в пять этапов. Сначала изготавливается сама лапша из обычной муки, соли и крахмала. Затем ее обжаривают в масле, чтобы лапша быстрее размокала в кипятке.

Как можно заметить в самой лапше, да и в сушеных фруктах с овощами, практически ничего вредного нет. Если только не учитывать, что лапша обжаривается в пальмовом масле. Основной вред наносят вкусовые добавки: глутамат натрия, гуаровая камедь, регуляторы кислотности и красители. В совокупности бульонные добавки могут вызвать привыкание, но в целом лапша быстро приготовления при умеренном потреблении, скорее не принесет вреда организму, однако и здоровым она человека не сделает.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Суд отклонил иск Цымбалюк-Романовской к адвокату
Катя Лель показала в Instagram, как танцует
Вернувшаяся в Instagram Мария Максакова
Audi анонсировала цену на новую версию кросса
Ученые используют взрыв огненного шара над
Mazda начала продавать новый кроссовер Mazda CX-5
Сын Эвелины Бледанс принял участие в детском
Алла Пугачева в честь 70-летия выступит на
Ольга Бузова и Денис Лебедев устроили в
Apple планирует выпустить бюджетную версию
Медики развеяли мифы о вреде лапши быстрого
Виктория Лопырева вышла в свет после
Названы полезные продукты, которые стоит есть
Ксения Бородина призналась в Instagram, что тоже
Ольга Бузова осталась голодной из-за пустого
Жители Бразилии сняли на камеру НЛО в форме белой
Наталья Подольская вышла на сцену СК
Huawei представила бюджетную версию смартфона
Бывшая жена Дмитрия Тарасова – Оксана заявила,
У растений обнаружены гены, позволяющие им не
Галина Янко: «Андрей Малахов без работы не
Цветовые варианты смартфона Lenovo Z5s показали
Владимир Кузьмин преобразился ради 27-летней
Ученые разработали сплав, похожий на металл
Иван Дорн изобразил плачущего ребенка в самолете
Ольга Бузова пригласила всех, кто скучает по ней,
Магнитогорский студент насмерть замёрз на трассе
Ольгу Рапунцель очень расстроило, что её сестра
В Тульской области от действий пенсионерки
Человечество вымрет из-за отказа от секса,
Просмотреть все новости