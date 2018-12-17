Медики развеяли мифы о вреде лапши быстрого приготовления





Так, медики изучили, каким образом производится лапша быстрого приготовления, из чего ее делают, какие вкусовые добавки используют производители, а также оценили качество сушеных овощей и мяса. Оказалось, что производство лапши протекает в пять этапов. Сначала изготавливается сама лапша из обычной муки, соли и крахмала. Затем ее обжаривают в масле, чтобы лапша быстрее размокала в кипятке.Как можно заметить в самой лапше, да и в сушеных фруктах с овощами, практически ничего вредного нет. Если только не учитывать, что лапша обжаривается в пальмовом масле. Основной вред наносят вкусовые добавки: глутамат натрия, гуаровая камедь, регуляторы кислотности и красители. В совокупности бульонные добавки могут вызвать привыкание, но в целом лапша быстро приготовления при умеренном потреблении, скорее не принесет вреда организму, однако и здоровым она человека не сделает.