Медики развеяли мифы о вреде лапши быстрого приготовления
Ученые, изучив технологию производства лапши быстрого приготовления, пришли к выводу, что она не такая вредная, как считалось ранее. Распространенные мифы указывают на вред лапши быстрого приготовления, но зачастую никакого эффекта на организм она не оказывает за исключением некоторых нюансов.
Так, медики изучили, каким образом производится лапша быстрого приготовления, из чего ее делают, какие вкусовые добавки используют производители, а также оценили качество сушеных овощей и мяса. Оказалось, что производство лапши протекает в пять этапов. Сначала изготавливается сама лапша из обычной муки, соли и крахмала. Затем ее обжаривают в масле, чтобы лапша быстрее размокала в кипятке.
Как можно заметить в самой лапше, да и в сушеных фруктах с овощами, практически ничего вредного нет. Если только не учитывать, что лапша обжаривается в пальмовом масле. Основной вред наносят вкусовые добавки: глутамат натрия, гуаровая камедь, регуляторы кислотности и красители. В совокупности бульонные добавки могут вызвать привыкание, но в целом лапша быстро приготовления при умеренном потреблении, скорее не принесет вреда организму, однако и здоровым она человека не сделает.
Так, медики изучили, каким образом производится лапша быстрого приготовления, из чего ее делают, какие вкусовые добавки используют производители, а также оценили качество сушеных овощей и мяса. Оказалось, что производство лапши протекает в пять этапов. Сначала изготавливается сама лапша из обычной муки, соли и крахмала. Затем ее обжаривают в масле, чтобы лапша быстрее размокала в кипятке.
Как можно заметить в самой лапше, да и в сушеных фруктах с овощами, практически ничего вредного нет. Если только не учитывать, что лапша обжаривается в пальмовом масле. Основной вред наносят вкусовые добавки: глутамат натрия, гуаровая камедь, регуляторы кислотности и красители. В совокупности бульонные добавки могут вызвать привыкание, но в целом лапша быстро приготовления при умеренном потреблении, скорее не принесет вреда организму, однако и здоровым она человека не сделает.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:52